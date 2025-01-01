Verabschieden Sie sich von Ihren Papierdokumenten – mit einem Schritt in Richtung Digitalisierung!
Im Scanzentrum des DATEV Digital & Print Solution Centers (DPSC) lassen sich Ihre Eingangspost, Archive, Personalakten oder andere Dokumente gemäß den zertifizierten Standards für Informationssicherheit digitalisieren.
Ihre Vorteile
Kundenstimme
Das war für uns die beste Prozessentscheidung der letzten Jahre und ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zu einer zukunftsorientierten, digitalen Kanzlei. Besonders die Gestaltung unserer Arbeitsabläufe, die durch das Scannen bei DATEV ideal unterstützt werden. Wir sparen Ressourcen in Zeit, Bürobedarf und auch beim CO2-Fußabdruck. Der Gamechanger war der Posteingang, zu 100 Prozent digital innerhalb der Kanzlei und sofort verfügbar in den Bearbeitungsprozessen. Mit der reibungslosen Integration kann unser Sekretariat auch im Homeoffice effizient arbeiten. Wir sparen erhebliche Kosten und können die Arbeitszeit unserer Mitarbeiter gezielter für Tätigkeiten einsetzen, die zu anderen, oft zusätzlichen Erlösen beitragen.
Martin Schmid
Martin Schmid Steuerberatungsgesellschaft
Nur drei Schritte zu Ihrem Kanzlei-Design
Online-Beratung
Vereinbaren Sie einen Online-Termin zur kostenfreien Erstberatung. Unsere Expertinnen und Experten ermitteln, welches Angebot des Design-Service am besten zu Ihren Wünschen passt.
Einrichtung
In der anschließenden Einrichtungs-Phase bereiten wir mit Ihnen gemeinsam das benötigte Set-up vor. Voraussetzungen für die Digitalisierung werden geprüft, besprochen und umgesetzt.
Digitalisierung
Nach Eingang der Unterlagen bei DATEV kümmern sich DATEV-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter um alles Weitere: Ihre Dokumente werden vorbereitet und digitalisiert. Nach dem Scannen werden Ihnen die Dokumente digital bereitgestellt. Aus analog wird digital.
Digitalisieren Sie Ihren Postausgang mit DATEV Geschäftspost Druck
Mit DATEV Geschäftspost Druck können Sie Ihre analogen Postsendungen digital auf den Weg bringen: Physisch zu versendende Dokumente werden ganz einfach an DATEV übermittelt, wo sie gedruckt und versendet werden.