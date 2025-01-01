Digitalisieren
Statt einen Druckbefehl an einen Drucker im Büro zu senden, schicken Sie die Dokumente mit einem Klick an das DATEV Digital & Print Solution Center.
Die Briefe und Dokumente können dabei wie gewohnt in jedem Programm erstellt werden, das über einen Druckdialog verfügt, zum Beispiel in DATEV-Anwendungen oder Microsoft-Office-Programmen.
Sicherheit hat oberste Priorität
Unter zertifizierten Informationssicherheits- und Qualitätsstandards werden Ihre Dokumente anschließend im DATEV Digital & Print Solution Center gedruckt, kuvertiert, freigemacht und an die Adressaten versendet. Die Datensicherheit hat dabei höchste Priorität. Dafür bildet das gesamte Areal des DATEV Digital & Print Solution Centers einen hermetisch abgeschlossenen Sicherheitsbereich und gewährleistet testierten Datenschutz.
Video
DATEV Geschäftspost Druck
Um Sie bei der täglich anfallenden Geschäftspost zu entlasten, können Sie Ihren postalischen Dokumentenversand ganz einfach zu DATEV outsourcen. Die Hybridlösung begleitet Sie beim Übergang zwischen Papier und Digitalisierung.
Auch den Posteingang digitalisieren
Neben dem Digitalisieren des Postausgangs können Sie über das Scan-Zentrum im DATEV Digital & Print Solution Center auch Ihren Posteingang digital erfassen.