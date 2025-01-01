Lassen Sie Ihre Berichte professionell drucken und binden – direkt aus Ihren DATEV-Programmen oder anderen Anwendungen wie Microsoft Office und PDF-Dokumenten.
Sie erhalten schnell und unkompliziert ein hochwertiges Ergebnis, auf Wunsch auch in Ihrem individuellen Kanzleidesign. Diese Lösung unterstützt Sie und Ihr Team und sorgt gleichzeitig für die Sicherheit Ihrer Daten.
Ihre Vorteile im Überblick
Übersichtliches und einfaches Vorgehen
Laden Sie Ihren Auftrag einfach in den DATEV-Assistenten hoch und erstellen Sie Ihren Druckauftrag – direkt aus Ihrer DATEV-Software, aus Fremdprogrammen oder aus Microsoft Office und PDF-Dokumenten.
Kostengünstig
Ein Druckexemplar mit 40 Seiten A4 und 2 Seiten A3 kostet – je nach Anzahl der monatlichen Bindungen – zwischen 10,20 und 11,40 Euro.
Ein weiterer Vorteil: Durch die Auslagerung an DATEV entfallen für Sie die Anschaffung und Wartung kostenintensiver Druck- und Bindegeräte.
Schnell und flexibel
Erreicht uns Ihr Druck- und Bindeauftrag an einem Werktag (außer Samstag) vor 10 Uhr, erhalten Sie das gebundene Druckerzeugnis am Folgetag (außer Wochenende/Feiertag). Bei Expresslieferung sogar bis 10:30 Uhr.
Die Lieferung erfolgt an eine Adresse Ihrer Wahl. Lassen Sie die Berichte in die Kanzlei oder ins Homeoffice schicken. Gerne auch direkt mit Anschreiben an die Mandantenadresse.
Bindemappe im Corporate Design Ihrer Kanzlei oder im DATEV-Standard individuell gestalten
Wählen Sie mühelos ein Design aus einer der vielen Standard-Vorlagen – oder nutzen Sie Ihr eigenes Kanzlei-Corporate-Design für eine individuelle Note.
Der DATEV Designservice unterstützt Sie auf Wunsch bei der professionellen Gestaltung Ihrer Kanzlei-Bindemappe oder Ihres Kanzlei-Logos.
Mehr dazu erfahren Sie hier: go.datev.de/design-service
Überzeugen Sie sich selbst!
Produktbeschreibung
Bindung im Kanzleidesign
Beeindrucken Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten nicht nur mit inhaltlicher Qualität, sondern auch mit dem äußeren Erscheinungsbild. Wir unterstützen Sie dabei mit hochwertig gedruckten und gebundenen Unterlagen in Ihrem Kanzleidesign zu attraktiven Preisen mit dem Programmassistenten "Bindung im Kanzleidesign".
Diese Dienstleistung bietet Ihnen das DATEV-Druckzentrum nicht nur für Auswertungen und Dokumente aus DATEV-Programmen, sondern auch aus jedem beliebigen Programm.
Kostenfreie Musterauswertungen
So könnte das Ganze aussehen
Mit unseren kostenfreien Musterauswertungen erhalten Sie einen ersten Eindruck.
Testen Sie unseren Druck- und Bindeservice – unverbindlich und kostenfrei per Probedruck.
DATEV überzeugt
-
Mit der innovativen DATEV-Lösung "Bindung im Kanzleidesign" bin ich mehr als zufrieden. Das positive Feedback meiner Mandanten bestätigt mich in meiner Ansicht. Der Grad der Individualisierung und die professionelle Verarbeitung sorgen für hohe Akzeptanz. Bei Bankgesprächen findet das Produkt enorme Anerkennung. Preis und Leistung stehen in einem guten Verhältnis. Die einfache Handhabung der Software und die kurzen Lieferzeiten runden den positiven Eindruck ab.
Gerhard Busch
Steuerberatungskanzlei Gerhard Busch
-
Die Berichte sind in Top-Qualität, das bestätigen auch die Rückmeldungen unserer Stammdruckerei.
Helmut Große Lutermann
Große Lutermann & Sandmann GmbH Steuerberatungsgesellschaft
-
Ich war vom Ergebnis begeistert und habe bereits die nächsten Berichte bei Ihnen drucken und binden lassen und werde dies auch in Zukunft tun. In dieser Qualität bekommen wir es auch mit einem professionellen Bindegerät auf Dauer hier nicht hin.
Elisa Bonkhoff