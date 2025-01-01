Bindung im Kanzleidesign
- Professionell: Alle Geschäftsunterlagen gedruckt und gebunden im DATEV-Druckzentrum
- Überzeugend: Druck und Bindung in einheitlichem Kanzleidesign mit Buchrückenaufdruck möglich
Inhalte
Beschreibung
Beeindrucken Sie Ihre Kunden nicht nur mit inhaltlicher Qualität, sondern auch mit dem äußeren Erscheinungsbild.
Wir unterstützen Sie dabei mit hochwertig gedruckten und gebundenen Unterlagen in Ihrem Kanzleidesign zu attraktiven Preisen mit dem Programmassistenten „Bindung im Kanzleidesign“. Diese Dienstleistung bietet Ihnen das DATEV-Druckzentrum nicht nur für Auswertungen und Dokumente aus DATEV-Programmen, sondern auch aus jedem beliebigen Programm.
Leistungen
Qualitäts- und Kostenvorteile
-
Sicherer Umgang mit sensiblen Daten durch das DATEV-Druck- und Rechenzentrum (Zertifikate ISO 20000, ISO 9001, ISO 27001 und Datenschutzaudit gemäß § 9a BDSG)
-
Druck- und Bindeergebnisse in hoher Qualität zu attraktiven Preisen in 90 g/m2 Papier weiß
-
Buchbündiger Zuschnitt in DIN A4
-
Einbindung von DIN A3 quer Auswertungen gefalzt auf DIN A4
-
Folienschutz durch Kaschierung in glänzend oder matt
-
Entlastung der Mitarbeiter durch Auslagerung der Arbeit
-
Einsparungen durch weniger Platzbedarf (Raumkosten) und Hardwarekosten (Drucker)
Bindemappe: Kanzlei-Design, DATEV-Design oder Standard
-
Kanzlei-Bindemappe, gestaltet vom DATEV-Designservice, für alle Unterlagen nutzen
-
Standard-Bindemappen in verschiedenen Farben und Varianten (optional über DATEV MyMarketing individualisierbar) oder DATEV Design-Bindemappen nutzen
Druck- und Bindeoptionen
-
Lochen
-
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer vom IDW-Verlag als letzte Seite einbinden
-
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater vom DWS-Verlag, mit Eindruck der Haftungsgrenze als Betrag und Text, als letzte Seite einbinden
-
Bindung für Dokumente von 10 – 400 Blatt
-
Leichte Auffindbarkeit durch Buchrückenaufdruck
Versandoptionen
-
Versand der Geschäftsunterlagen an eine Beraternummer, optional mit Adresszusatz, oder an eine beliebige freie Adresse
-
PDF Anschreiben zur persönlichen Empfängeransprache dem Druckauftrag hinzufügen – wird der Paketsendung lose beigelegt
-
Zusendung der gedruckten Unterlagen, abhängig vom Zeitpunkt der Einreichung, schon am Folgetag
PDF-Erstellung
-
PDF-Datei zusätzlich aus dem Druck- und Bindeauftrag erstellen mit Vorderseite der Bindung als erste Seite und Rückseite der Bindung als letzte Seite
-
Abgelegte PDF im Corporate Design der Kanzlei jederzeit an beliebige Adressaten per E-Mail versenden