Seminare ‒ Weiterbildung für die ganze Kanzlei

Informieren Sie sich über das umfangreiche Angebot an Seminaren und Lernvideos von DATEV. Die Bandbreite reicht von Softwareschulungen über Fachthemen bis hin zu Managementseminaren.

Kanzlei-Beratungen ‒ Unterstützung für eine erfolgreiche Zukunft

Wir begleiten Sie individuell und praxisnah – von der optimalen Nutzung Ihrer DATEV-Lösungen bis hin zu strategischen Weichenstellungen. Profitieren Sie von persönlicher Beratung durch Experten von DATEV und halten Sie Ihre Kanzlei auf Erfolgskurs.

Seminare & Kanzlei-Beratungen: alles aus einer Hand

  • Große Vielfalt an Themen und Wissensangeboten

  • Hohe Zufriedenheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

  • Über 50 Jahre Erfahrung als Wissensanbieter

Entwicklungspfad Abschlussprüfung

Ihr Weg zu einer effizienten Abschlussprüfung.

 

 

Highlight-Themen

Abschlussprüfung & Digitale Datenanlyse

Wirtschaftlich und sicher prüfen mit DATEV Abschlussprüfung und DATEV
Datenprüfung. 

JET

Journal Entry Testing (JET) hilft, Risikobereiche im Rechnungswesen zu
identifizieren und die Prüfung gezielter auszurichten. 

Künstliche Intelligenz

Der AI Act ist ein europäisches Gesetz zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz,
das auch in Deutschland verbindlich gilt. Ziel ist es, den sicheren, transparenten und ethischen Einsatz von KI-Systemen zu gewährleisten.

