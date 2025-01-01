Der "Rohstoff Wissen" wird für Kanzleien immer wertvoller. Seit mehr als 50 Jahren ist DATEV Ihr Partner für die Vermittlung von berufsspezifischem Einsteiger- und Profiwissen in allen Geschäftsfeldern. Fachexpertinnen und Fachexperten behandeln dabei ein breites Spektrum an aktuellen und zukunftsorientierten Themen. Sie wählen einfach aus, welche Inhalte und Formate für Ihren Bedarf an Weiterbildungsmaßnahmen am besten geeignet sind. So bereiten Sie sich und Ihre Mitarbeitenden bestens auf die täglichen Herausforderungen vor.