Seminare ‒ Weiterbildung für die ganze Kanzlei
Informieren Sie sich über das umfangreiche Angebot an Seminaren und Lernvideos von DATEV. Die Bandbreite reicht von Softwareschulungen über Fachthemen bis hin zu Managementseminaren.
Kanzlei-Beratungen ‒ Unterstützung für eine erfolgreiche Zukunft
Wir begleiten Sie individuell und praxisnah – von der optimalen Nutzung Ihrer DATEV-Lösungen bis hin zu strategischen Weichenstellungen. Profitieren Sie von persönlicher Beratung durch Experten von DATEV und halten Sie Ihre Kanzlei auf Erfolgskurs.
Seminare & Kanzlei-Beratungen: alles aus einer Hand
Entwicklungspfad Abschlussprüfung
Ihr Weg zu einer effizienten Abschlussprüfung.
DATEV Wissens-Scout – Ihr Update für Wissen und Weiterbildung
Mit dem DATEV Wissens-Scout bleiben Sie immer bestens informiert: Wir liefern Ihnen maßgeschneiderte Informationen zu unserem umfassenden Wissens- und Weiterbildungsangebot – abgestimmt auf Ihre persönlichen Interessen.
Wählen Sie einfach die Themen aus, die für Sie relevant sind. Sie erhalten dann regelmäßig Empfehlungen aus den Bereichen Seminare, Kanzlei-Beratungen, Fachliteratur und Recherchemedien.
Ihr Vorteil: Sie erhalten nur die Inhalte, die wirklich zu Ihnen passen – direkt und bequem per E-Mail. So sparen Sie Zeit bei der Informationssuche und sind immer auf dem neuesten Stand.