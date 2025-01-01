Für eine effiziente Abschlussprüfung empfehlen wir Ihnen einen strukturierten Entwicklungspfad mit neun Schritten. Er führt Sie durch verschiedene Lern- und Beratungsmodule und begleitet Sie gezielt bei der Einführung.

Die Module lassen sich zeitlich flexibel und unabhängig voneinander bearbeiten. Wir empfehlen jedoch, die vorgeschlagene Reihenfolge einzuhalten – so bauen die Inhalte sinnvoll aufeinander auf.