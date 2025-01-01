Viele Kanzleien arbeiten digital über DATEV Unternehmen online mit ihrer Kundschaft zusammen. Die Mandanten scannen Belege und übertragen sie ins DATEV-Rechenzentrum. Dort stehen die digitalisierten Belege und Dokumente zentral für die Buchführung zur Verfügung. Gehen Sie nun den nächsten Schritt! Holen Sie alle buchungsrelevanten Daten und Belege umgehend in die Kanzlei und verarbeiten Sie diese automatisiert. Digitalisieren Sie Ihre Abläufe vom Dateneingang bis hin zur Jahresabschlusserstellung individuell und flexibel.

Wählen Sie unten Ihren gewünschten Prozessschritt aus.