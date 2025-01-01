Die Zusammenarbeit optimieren
Sie wollen prüfen, wie Sie die digitale Zusammenarbeit mit Ihren Mandantinnen und Mandanten ausweiten können?
Die DATEV ISWL Mandantenanalyse unterstützt Sie bei der geschäftsfeldübergreifenden Analyse und ermittelt Optimierungspotenziale bei der Mandatsbearbeitung. So erkennen Sie schnell, bei welchen Mandanten es sich lohnt, die bestehenden Arbeitsabläufe nachzuschärfen. Die passenden Werkzeuge sind im Prozess Komplett digital im Rechnungswesen beschrieben.
Belege und Daten digitalisieren, zeitnah und automatisiert buchen
Analysieren, auswerten und beraten
Selbstbucher auf DATEV-Software umstellen
Sie möchten die Zusammenarbeit mit Ihren selbstbuchenden Mandanten rund um die Finanzbuchführung verbessern und diese auf DATEV-Software umstellen? Unsere DATEV-Beraterinnen und -Berater unterstützen Sie und Ihre Mandanten bei der Auswahl der passenden Software. Ohne, dass für Sie und Ihre Kanzlei Mehraufwand entsteht.
Wissen und Weiterbildung
Betriebswirtschaftliche Beratung
Bei vielen Fragen zu unternehmerischen Entscheidungen sowie zur privaten Vermögenssituation können Sie individuell unterstützen. Die betriebswirtschaftliche und steuerliche Beratung bietet Ihnen dazu verschiedene unterschiedliche Beratungslösungen an – unabhängig davon, ob Sie bereits Erfahrungen haben oder gerade erst beginnen.