Belege online
- Bearbeiten und Suchen von digitalen Belegen
- Empfangene E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard weiterverarbeiten (EU-Norm EN 16931)
- Automatische Vorbelegung von Daten durch OCR-Rechnungserkennung
- Zugriff auf digitale Belege aus den DATEV-Rechnungswesen-Programmen
- Revisionssichere Ablage
Der Cloud-Service Belege online ist Bestandteil von DATEV Unternehmen online. Wenn Sie DATEV Unternehmen online bestellt haben, können Sie einen Mandantenbestand für Belege online anlegen.
Inhalte
Beschreibung
Unterstützung bei der Vorbereitung und Erstellung der Finanzbuchführung
Mit Belege online können digitale Belege und elektronische Rechnungen online im DATEV-Rechenzentrum abgelegt, gesucht und bearbeitet werden. Die Belege stehen zur Weiterbearbeitung in DATEV Unternehmen online bzw. in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen zur Verfügung.
Eingehende E-Rechnungen werden hinsichtlich der Norm EN 16931 validiert. Die XML-Daten von E-Rechnungen werden visualisiert. Der Buchungsassistent online (OCR) unterstützt bei der Rechnungserkennung sonstiger Rechnungen (z. B. im PDF-Format) und der Vorbelegung von Daten. Sowohl Sie als auch Ihre Mandanten können jederzeit auf die digitalen Belege zugreifen. Dadurch verringert sich die Anzahl von Nachfragen und der Bearbeitungsaufwand, beispielsweise im Rahmen der Jahresabschlusserstellung.
Leistungen
Mit Belege online wird für Sie die Infrastruktur für das Buchen digitaler Belege im DATEV-Rechenzentrum bereitgestellt. Belege online beinhaltet folgende Funktionen:
- Eingegangene Belege wie E-Rechnungen (ZUGFeRD/XRechnung) und sonstige Rechnungen (im PDF-Format) übernehmen und weiterführenden Prozessen im Rechnungswesen zur Verfügung stellen
- Validierung elektronischer Rechnungen hinsichtlich EN16931-Konformität
- Visualisierung der strukturierten Daten (XML) von E-Rechnungen
- Bearbeiten und Suchen von elektronischen Rechnungen und digitalisierten Belegen (Scans)
- Vorbelegung von Belegdaten in Belege online und den Buchungssätzen der DATEV-Rechnungswesen-Programme durch den Buchungsassistent online (automatische OCR-Rechnungserkennung)
- Zugriff auf digitale Belege aus den DATEV-Rechnungswesen-Programmen (Schnittstelle und Beleglink) und automatische Rückgabe der Buchungsinformationen
- Revisionssichere Ablage und frei gestaltbare Ablagestruktur für digitale Belege
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Preise
