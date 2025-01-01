Unterstützung bei der Vorbereitung und Erstellung der Finanzbuchführung

Mit Belege online können digitale Belege und elektronische Rechnungen online im DATEV-Rechenzentrum abgelegt, gesucht und bearbeitet werden. Die Belege stehen zur Weiterbearbeitung in DATEV Unternehmen online bzw. in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen zur Verfügung.

Eingehende E-Rechnungen werden hinsichtlich der Norm EN 16931 validiert. Die XML-Daten von E-Rechnungen werden visualisiert. Der Buchungsassistent online (OCR) unterstützt bei der Rechnungserkennung sonstiger Rechnungen (z. B. im PDF-Format) und der Vorbelegung von Daten. Sowohl Sie als auch Ihre Mandanten können jederzeit auf die digitalen Belege zugreifen. Dadurch verringert sich die Anzahl von Nachfragen und der Bearbeitungsaufwand, beispielsweise im Rahmen der Jahresabschlusserstellung.