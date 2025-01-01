DATEV Unternehmen online
- Belege und Daten zwischen Steuerberater und Unternehmer einfach digital austauschen
- Empfangene E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard weiterverarbeiten und archivieren (EU-Norm EN 16931)
- Schnell und sicher zahlen durch vorausgefüllte Zahlungsträger
- Kasse GoBD-konform führen
- Belege, Dokumente und Auswertungen revisionssicher ablegen
Ihre zuverlässigste Partnerschaft
Die DATEV eG ist ein Zusammenschluss der steuer- und rechtsberatenden sowie wirtschaftsprüfenden Berufe.
Deshalb ist die Nutzung von DATEV-Produkten und DATEV-Dienstleistungen an die Zusammenarbeit mit einem DATEV-Mitglied (z. B. Steuerberater oder Rechtsanwalt) gebunden.
Neben einer leistungsfähigen und kompatiblen Software profitieren Sie so auch von kompetenten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern, um hohe Stabilität und Sicherheit in Ihren Unternehmensprozessen zu gewährleisten. Außerdem wird die Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater noch einfacher und effizienter.
Inhalte
Beschreibung
DATEV Unternehmen online schafft individuelle Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandanten
Der Schlüssel ist der digitale Belegaustausch. Die Mandanten laden ihre Belege mit DATEV Upload online hoch und übertragen sie ins DATEV-Rechenzentrum. Ist eine Verfahrensdokumentation mit entsprechenden Beschreibungen der digitalen Prozesse, Abläufe und Schnittstellen vorhanden, können sie die Papierbelege nach der Übertragung vernichten und somit Lagerkosten einsparen. Im DATEV-Rechenzentrum stehen die digitalisierten Belege und Dokumente für Unternehmen und Kanzlei zentral zur Verfügung.
Die Kanzlei übernimmt relevante Buchungsinformationen durch eine automatische Belegerkennung direkt in den Buchungssatz. Unternehmern steht mit DATEV Unternehmen online ein System für den kompletten kaufmännischen Prozess und eine Lösung für die Personalabteilung zur Verfügung.
Unter Zusatzprodukte finden Sie weitere Angebote, mit denen sich DATEV Unternehmen online perfekt ergänzen lässt.
DATEV Unternehmen online ermöglicht eine bedarfsgerechte Zusammenarbeit
- Erledigung von Zahlungen, mit vorausgefüllten Zahlungsträgern vom digitalen Belegbild und automatisierter Kontrolle der Kontoauszüge sowie Freigabe von Lohnzahlungen
- GoBD-konformes Kassenbuch
- Vorerfassen von Lieferanten- und Kundenrechnungen
- Erfassung von Personalstamm- und Bewegungsdaten für die Lohnabrechnung
- Austausch und zentrale Ablage von Dokumenten für die Erstellung der Lohn- und Gehaltsdokumente über DATEV Digitale Personalakte
- Optional erweiterbar um Angebots- und Rechnungsschreibung
Anschließend stellt die Kanzlei ihren Mandanten die Auswertungen für die Bereiche FIBU, OPOS, Kostenrechnung und Lohn ebenfalls über DATEV Unternehmen online zur Verfügung. Damit haben Mandanten immer aktuelle Auswertungen für die Steuerung ihres Unternehmens.
E-Rechnungen können mit DATEV Unternehmen online und Belege online einfach und komfortabel gemäß dem gesetzlichen Standard (EU-Norm EN 16931) empfangen, archiviert und weiterverarbeitet werden. Erfahren Sie mehr zum Thema E-Rechnung .
Jetzt neu: Einfacher Bestellen und Einrichten über den DATEV Arbeitsplatz
Sie werden innerhalb einer Oberfläche durch alle Schritte geführt. Mandantenstammdaten, Personen und Leistungen werden vorbelegt. Auf Wunsch erzeugen Sie eine Willkommens-E-Mail an Ihren Mandanten.
Probieren Sie es aus. Weitere Informationen finden Sie unter: www.datev.de/hilfe-duo
Leistungen
- Übernahme von Stammdaten aus dem Rechnungswesen
- Kunden
- Lieferanten
- Sachkonten
- Datenübernahme elektronischer Rechnungsdaten von Kooperationspartnern (wie bspw. EKservicegroup oder HAVI)
- Programmunterstützung
- Konsequente Unterstützung der Digitalisierung von Belegen: vom Erfassen der Belege bis zum Erzeugen von Buchungsvorschlägen (Rechnungserkennung)
- Ordnungsgemäße Kassenbuchführung durch laufende Prüfungen (Kassenminus, Chronologie)
- Einfache Kontrolle des Geschäftskontos durch Abgleich der elektronischen Kontoauszüge mit den digitalisierten Rechnungsbelegen
- Einfache Suche nach digitalisierten Belegen und Kontoumsätzen
- Zusammenarbeit im Bereich Lohnabrechnung
- Erfassung und Pflege von Personal-Stamm- und Bewegungsdaten für LODAS classic/comfort sowie für Lohn und Gehalt classic/comfort
- Erstellen und Ausführen von Zahlungsbelegen und -aufträgen sowie Abruf, Anzeige und Drucken von Bankkontoumsätzen per PIN/TAN-Verfahren (über finAPI), EBICS und Sammelverfahren mit Begleitzettel
Erste Schritte
-
DATEV Unternehmen online: Überblick speziell für Unternehmen - Kostenloses Schulungsvideo auf Abruf
-
Produktpräsentation online - DATEV Unternehmen online - Kostenloses dozentengeführtes Seminar live an Ihrem PC
-
DATEV Unternehmen online einrichten und Arbeiten mit dem Programm - DATEV Hilfe-Center, Informationen zur Programmbedienung