DATEV Unternehmen online schafft individuelle Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandanten

Der Schlüssel ist der digitale Belegaustausch. Die Mandanten laden ihre Belege mit DATEV Upload online hoch und übertragen sie ins DATEV-Rechenzentrum. Ist eine Verfahrensdokumentation mit entsprechenden Beschreibungen der digitalen Prozesse, Abläufe und Schnittstellen vorhanden, können sie die Papierbelege nach der Übertragung vernichten und somit Lagerkosten einsparen. Im DATEV-Rechenzentrum stehen die digitalisierten Belege und Dokumente für Unternehmen und Kanzlei zentral zur Verfügung.

Die Kanzlei übernimmt relevante Buchungsinformationen durch eine automatische Belegerkennung direkt in den Buchungssatz. Unternehmern steht mit DATEV Unternehmen online ein System für den kompletten kaufmännischen Prozess und eine Lösung für die Personalabteilung zur Verfügung.

Unter Zusatzprodukte finden Sie weitere Angebote, mit denen sich DATEV Unternehmen online perfekt ergänzen lässt.

DATEV Unternehmen online ermöglicht eine bedarfsgerechte Zusammenarbeit

Erledigung von Zahlungen, mit vorausgefüllten Zahlungsträgern vom digitalen Belegbild und automatisierter Kontrolle der Kontoauszüge sowie Freigabe von Lohnzahlungen

GoBD-konformes Kassenbuch

Vorerfassen von Lieferanten- und Kundenrechnungen

Erfassung von Personalstamm- und Bewegungsdaten für die Lohnabrechnung

Austausch und zentrale Ablage von Dokumenten für die Erstellung der Lohn- und Gehaltsdokumente über DATEV Digitale Personalakte

Optional erweiterbar um Angebots- und Rechnungsschreibung

Anschließend stellt die Kanzlei ihren Mandanten die Auswertungen für die Bereiche FIBU, OPOS, Kostenrechnung und Lohn ebenfalls über DATEV Unternehmen online zur Verfügung. Damit haben Mandanten immer aktuelle Auswertungen für die Steuerung ihres Unternehmens.

E-Rechnungen können mit DATEV Unternehmen online und Belege online einfach und komfortabel gemäß dem gesetzlichen Standard (EU-Norm EN 16931) empfangen, archiviert und weiterverarbeitet werden. Erfahren Sie mehr zum Thema E-Rechnung .

Jetzt neu: Einfacher Bestellen und Einrichten über den DATEV Arbeitsplatz

Sie werden innerhalb einer Oberfläche durch alle Schritte geführt. Mandantenstammdaten, Personen und Leistungen werden vorbelegt. Auf Wunsch erzeugen Sie eine Willkommens-E-Mail an Ihren Mandanten.

Probieren Sie es aus. Weitere Informationen finden Sie unter: www.datev.de/hilfe-duo