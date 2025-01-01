DATEV Auftragswesen next
- E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard versenden (EU-Norm EN 16931)
- Verkaufsbelege erstellen
- Moderne und intuitiv bedienbare Oberflächen
Inhalte
Beschreibung
Moderne und intuitiv bedienbare Oberflächen unterstützen Sie bei der einfachen Erstellung Ihrer Belege.
Mit DATEV Auftragswesen next können Sie schnell und unkompliziert Verkaufsbelege auf Smartphone, Tablet oder PC erstellen.
DATEV Auftragswesen next bietet die Möglichkeit E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard (EU-Norm EN 16931) zu erstellen und zu versenden.
Erfahren Sie mehr zum Thema E-Rechnung.
Mit Hilfe der KI-Auswertungen können Sie in natürlicher Sprache Auswertungen der Belegdaten erstellen. Die generierten Auswertungen können in einem Auswertungsdashboard gespeichert und automatisch aktualisiert werden.
Um DATEV Auftragswesen next nutzen zu können, ist ein Vertrag für Unternehmen online (inklusive mIDentity oder DATEV SmartLogin) und DATEV Auftragswesen next bei Kanzlei und Mandanten Voraussetzung.
Leistungen
DATEV Auftragswesen next bietet derzeit folgende Leistungen:
- E-Rechnungen können in den Formaten XRechnung und ZUGFeRD ab Version 2.0 erstellt und versendet werden.
- Folgende Belegtypen stehen zur Verfügung:
- Angebot
- Auftragsbestätigung
- Anzahlung
- Lieferschein
- Rechnung
- Rechnungskorrektur
- Kaufmännische Gutschrift
- Belege können in Folgebelege weitergeführt werden (z. B. Lieferschein in Rechnung).
- Alle Belegtypen stehen in englischer Sprache zur Verfügung.
- Für jede Belegart kann ein individuelles Beleglayout hinterlegt werden.
- Die Verwendung unterschiedlicher Steuersätze ist möglich.
Um folgende Funktionen wird DATEV Auftragswesen next bis Jahresende erweitert:
- Serienrechnungen
- Sammelrechnungen
Nutzungsvoraussetzungen
Hinweis
-
Vertrag für DATEV Unternehmen online (jeweils bei Kanzlei & Unternehmen)
-
Bestand in Belege online
-
Persönliches Zugangsmedium (mIDentity Stick oder DATEV SmartLogin)
Weitere Informationen
KI-Lösung von DATEV
In unseren KI-Lösungen setzen wir Künstliche Intelligenz ein, um Ihre Arbeitsabläufe zu automatisieren und effizienter zu machen. DATEV KI – Effizient. Sicher. Integriert.