Moderne und intuitiv bedienbare Oberflächen unterstützen Sie bei der einfachen Erstellung Ihrer Belege.

Mit DATEV Auftragswesen next können Sie schnell und unkompliziert Verkaufsbelege auf Smartphone, Tablet oder PC erstellen.

DATEV Auftragswesen next bietet die Möglichkeit E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard (EU-Norm EN 16931) zu erstellen und zu versenden.

Erfahren Sie mehr zum Thema E-Rechnung.

Mit Hilfe der KI-Auswertungen können Sie in natürlicher Sprache Auswertungen der Belegdaten erstellen. Die generierten Auswertungen können in einem Auswertungsdashboard gespeichert und automatisch aktualisiert werden.

Um DATEV Auftragswesen next nutzen zu können, ist ein Vertrag für Unternehmen online (inklusive mIDentity oder DATEV SmartLogin) und DATEV Auftragswesen next bei Kanzlei und Mandanten Voraussetzung.