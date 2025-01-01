Das sind die DATEV-Lohnabrechnungsprogramme
Modular, flexibel, verlässlich: Mit den leistungsstarken Programmen DATEV LODAS und DATEV Lohn und Gehalt werden jeden Monat rund 14,5 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland abgerechnet. Erfahren Sie, warum Sie auf DATEV als starken Partner an Ihrer Seite setzen sollten.
DATEV LODAS im Vergleich mit DATEV Lohn und Gehalt
|DATEV LODAS
|DATEV Lohn und Gehalt
|DATEV LODAS eignet sich insbesondere für große Mandate, die erst am Monatsende ihre Lohn- bzw. Gehaltsabrechnung erhalten. Probeabrechnungen stehen immer innerhalb weniger Minuten bereit - egal, wie viele Arbeitnehmer abzurechnen sind.
|DATEV Lohn und Gehalt eignet sich vor allem für kleinere Mandate oder wenn eine Lohn- bzw. Gehaltsabrechnung ad hoc bereitstehen muss, beispielsweise bei Saisonarbeitskräften. Jede Probeabrechnung steht innerhalb kürzester Zeit bereit.
|Abrechnung über DATEV-Rechenzentrum
|✓
|✗
|Abrechnung vor Ort
|✗
|✓
|Abrechnung von Baulohn
|✓
|✓
|Abrechnung von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes
|✓
|✗
Ihre Vorteile
- Gesetzliche Themen werden zuverlässig und rechtzeitig umgesetzt und stehen beim Jahreswechsel in der Regel am zweiten Werktag im Januar zur Verfügung.
- Mit transparente Angebote und Kostenaufstellungen stellen wir sicher, dass Sie vorausschauend planen können - ohne verstecke Zusatzkosten zu befürchten. Auch die relevanten Updates sind im Preis inbegriffen.
- Über Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen werden für die Lohnabrechnung relevante Daten aus Vorsystemen übernommen. Nach der Lohnabrechnung können die Daten u. a. in die Finanzbuchführung übergeben oder auch Zahlungsaufträge an Banken übermittelt werden.
- Mit einem Klick werden Daten automatisch an alle Institutionen (z.B. Krankenkassen, Finanzverwaltung) sowie an branchenspefzifische Meldestellen übermittelt. Auch elektronische Rückmeldungen von Institutionen werden automatisch übernommen.
- Als Datendrehscheibe erfüllt die DATEV-Cloud alle Anforderungen an Datenschutz und -sicherheit.
- Im Falle einer Prüfung können Sie dem Prüfer sämtliche relevanten Daten per Archiv-DVD oder digital bereitstellen.
Löhne und Gehälter im Bereich Bau und öffentlicher Dienst abrechnen
DATEV-Software unterstützt Sie selbstverständlich auch bei der Abrechnung von Baulohn und Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Weitere Informationen:
Lohnpfändung mit DATEV-Lohnprogrammen
Mit der Pfändung von Lohn- und Gehaltsansprüchen kann ein Gläubiger auf das Arbeitseinkommen des Schuldners zugreifen. Eine wirksame Pfändung von Arbeitseinkommen hat zur Folge, dass der Arbeitgeber den pfändbaren Teil des Verdienstes ermitteln und an den Gläubiger abführen muss. Der Arbeitgeber wird damit zum sogenannten Drittschuldner. Die Lohnsachbearbeitung muss die Pfändung regelgerecht umsetzen. DATEV LODAS und DATEV Lohn und Gehalt unterstützen Sie dabei.
Lohnabrechnung durch DATEV-Lohndienstleistung
Ihre Kanzlei ist von personellen Engpässen betroffen und kann die Lohn- und Gehaltsabrechnung für Ihre Mandanten nicht übernehmen? Die DATEV-Lohndienstleistung unterstützt Sie.
Wählen Sie aus zwei Optionen die passende Lösung für Ihre Kanzlei:
- Temporäre und kurzfristige Unterstützung für maximial sechs Monate
- Dauerhafte Unterstützung für mindestens ein Jahr
Personalwirtschaft - Ein Geschäftsfeld mit Perspektiven
Lohnbuchhaltung lohnt sich! Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten bieten viel Potenzial, um Steuerberatungskanzleien digital gut aufzustellen und exzellente Möglichkeiten, die Prozesse rund um den Lohn zu optimieren. Ergreifen Sie jetzt die Initiative und informieren Sie sich über Lösungen, die Ihre Prozesse vereinfachen.