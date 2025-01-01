Im Rahmen der Dienstleistung übernimmt DATEV die operativen Tätigkeiten der Lohnabrechnung aus dem Lohnprogramm DATEV LODAS für Mandate ab 10 Arbeitnehmenden.

Ihr DATEV-Lohnkundenberater erledigt für Sie die Prüfung der Lohnunterlagen, die Stammdatenpflege, die Erfassung von Lohnänderungen, die Abrechnung mitsamt der Datenübermittlung, Archivierung und Sicherung. Die Gestaltung des Lohn-Mandats - mit allen Kontroll- und Prüfungsmöglichkeiten - sowie die beratenden Aktivitäten verbleiben in Ihren Händen. DATEV bietet Ihnen zwei unterschiedliche Varianten an, um Sie bedarfsgerecht zu unterstützen.

