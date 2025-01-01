Im Auftrag Ihrer Kanzlei
Im Rahmen der Dienstleistung übernimmt DATEV die operativen Tätigkeiten der Lohnabrechnung aus dem Lohnprogramm DATEV LODAS für Mandate ab 10 Arbeitnehmenden.
Ihr DATEV-Lohnkundenberater erledigt für Sie die Prüfung der Lohnunterlagen, die Stammdatenpflege, die Erfassung von Lohnänderungen, die Abrechnung mitsamt der Datenübermittlung, Archivierung und Sicherung. Die Gestaltung des Lohn-Mandats - mit allen Kontroll- und Prüfungsmöglichkeiten - sowie die beratenden Aktivitäten verbleiben in Ihren Händen. DATEV bietet Ihnen zwei unterschiedliche Varianten an, um Sie bedarfsgerecht zu unterstützen.
Temporäre, kurzfristige Unterstützung
Die Mitgliederhilfe unterstützt Sie temporär (max. 6 Monate), wenn Sie kurzfristig, schnell und ohne Änderung Ihrer Abläufe Unterstützung bei der Abrechnung Ihrer Lohn-Mandate benötigen.
Dauerhafte Unterstützung
Die DATEV-Lohndienstleistung unterstützt Ihre Kanzlei, wenn Sie längerfristig (für mindestens ein Jahr) Unterstützung bei der Abrechnung Ihrer Lohn-Mandate wünschen.
Ergänzendes DATEV-Angebot
Sie wollen die Lohnabrechnung für Ihre Mandate doch weiterhin selbst in Ihrer Kanzlei abrechnen? Profitieren Sie dabei von den Erfahrungen der DATEV-Lohndienstleistung. Sie erhalten Anleitungen, Checklisten und Vorlagen für Ihren Kanzleiprozess im Lohn.
Personalwirtschaft - Ein Geschäftsfeld mit Perspektiven
Lohnbuchhaltung lohnt sich! Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten bieten viel Potenzial, um Steuerberatungskanzleien digital gut aufzustellen und exzellente Möglichkeiten, die Prozesse rund um den Lohn zu optimieren. Ergreifen Sie jetzt die Initiative und informieren Sie sich über Lösungen, die Ihre Prozesse vereinfachen.