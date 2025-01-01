Mit der Dienstleistung "Mitgliederhilfe" unterstützen wir Kanzleien temporär bei der Abrechnung Ihrer Mandate im Vertretungsfall - die Mitgliederhilfe als Teil Ihres Kanzlei-Risiko-Managements.

Engpässe beim Personal gibt es immer wieder: mal ganz plötzlich, bedingt durch Krankheit, oder geplant, wie bei einem Sabbatical oder der Elternzeit. Im Rahmen dieser Dienstleistung unterstützen wir bei der Abrechnung von Standardlöhnen. Wir übernehmen dabei die operativen Tätigkeiten der Lohnabrechnung Ihrer Kanzlei für einen Zeitraum von maximal sechs Monaten.