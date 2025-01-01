Vorgehen im Rahmen der Zusammenarbeit
Bei DATEV arbeiten wir mit dem gleichen DATEV-Lohnprogramm, das Sie in Ihrer Kanzlei nutzen. Wir übernehmen die operativen Tätigkeiten der Lohnabrechnung Ihrer Kanzlei für einen Zeitraum von maximal sechs Monaten. Nach der Abrechnung werden die Daten in der DATEV-Cloud bereitgestellt.
Hinweis
Nach Eingang Ihrer Anfrage prüfen wir diese und geben Ihnen schnellstmöglich eine Rückmeldung, ob wir Sie unterstützen können.
Kontaktieren Sie uns
Bei Interesse an der Dienstleistung füllen Sie bitte das Anfrageformular "Mitgliederhilfe" aus und senden Sie es an: mitgliederhilfe-lohn@datev.de
Gerne können Sie sich auch telefonisch an uns wenden unter der Nummer 0800 7242 444.