Mit unseren Lehrmitteln und E-Learnings zum Rechnungswesen decken wir unterschiedliche Schwerpunkte und unterschiedliche Niveaus ab. In unseren PC-Seminaren zu den Lehrmitteln haben Sie als Lehrende die Möglichkeiten, die Lehrmittel und deren Einsatz im DATEV-Unterricht kennenzulernen.
Von der ersten Berührung mit EDV-gestützter Buchführung und der DATEV-Buchungslogik bis hin zur sicheren Nutzung von DATEV-Software: Mit unseren Lehrmitteln zur Finanzbuchführung decken wir das Spektrum vom Einsteiger bis zum Fortgeschrittenen ab.
Mehr erfahren
Nutzen Sie die Lehrmittel, um den Jahresabschluss zu schulen und damit in der späteren Praxis routiniertes arbeiten zu ermöglichen.
Mehr erfahren
Beleuchten Sie mit diesen Lehrmitteln das Thema Betriebswirtschaftliche Beratung.
Mehr erfahren