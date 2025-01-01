Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der Lehrmittel der DATEV-Partnerschaft für Bildung zum Tätigkeitsbereich Finanzbuchführung.

Alle Detailinformationen rund um die Lehrmittel erhalten Sie in den verlinkten Produktseiten im DATEV-Shop. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, die für Ihren Unterricht passenden Produkte zu bestellen. Beachten Sie hier auch die ergänzenden Angebote auf der E-Learning-Plattform DATEV Students online und die Möglichkeiten, Kenntnisse Ihrer Lernenden mit DATEV-Nachweisen festzuhalten.