Anhand zweier Musterfälle lässt sich zunächst das manuelle Grundwissen vermitteln bzw. auffrischen, anschließend die DATEV-Buchungslogik mit dem Programm DATEV Kanzlei-Rechnungswesen auf der Basis des SKR 03 und SKR 04 einüben. Das Lehrkonzept ist das Ergebnis eines Gemeinschaftsprojektes des Ludwig-Erhard Berufskolleg der Stadt Bonn, der Steuerberaterkammer Köln und der DATEV.