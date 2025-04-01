Art.-Nr. 42376 | Bildungspartner-Angebot
Ergänzungsfall Mahnwesen
- Musterfall zum Mahnwesen
- Ideal als Ergänzung zu den FIBU-Praxistagen
- Ideal als Ergänzung zum Glaser Leu FIBU/JAHR
Preis- und Lieferinformationen
0,00 €
Übersicht
Mit dem Ergänzungsfall zu den FIBU-Praxistagen oder dem Musterfall Glaser Leu kann das Mahnwesen mit weiterführenden Belegen und Mahnläufen geübt werden. Mandant ist Gero Muster-Grünkern.
Die Lernenden starten zunächst mit dem Einspielen des Mandanten, bevor sie die jeweiligen Mahnläufe durchführen können. Dabei können sie sich mit manueller Belegbuchung, Stapelverarbeitung oder Bearbeitung elektronischer Bankbelege vertraut machen.
Kurzinfo
Stand 04/2025
Zielgruppe alle Schultypen, vorrangig Berufsschulen und Freie Träger
Schwierigkeitsgrad moderat
Format ZIP
Inhalte
Behandelte Themen
- Erster Mahnlauf - Grundlagen
- Zweiter Mahnlauf - z. B. Kleindifferenzen
- Dritter Mahnlauf - z. B. Mahnzinsen
- Weitere Details zu Inhalten, Voraussetzungen sowie verwendeter Software entnehmen Sie bitte den Referentenunterlagen vom Glaser Leu FIBU/JAHR oder den FIBU-Praxistagen
Hinweise
Erforderliche Software & EDV-Hinweise
- DATEV Rechungswesen / Kanzlei-Rechnungswesen
- Weitere Details zu Inhalten, Voraussetzungen sowie verwendeter Software entnehmen Sie bitte den Referentenunterlagen vom Glaser Leu FIBU/JAHR oder den FIBU-Praxistagen
Bestandteile
- ZIP-Datei der Unterlage für Teilnehmende
- Musterdatenbestände in einfacher Ausführung
Preise
