Die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihren Mandantinnen und Mandanten bei der Steuererklärung wird digitaler. Ihre Mandanten können Ihnen steuerrelevante Informationen und Belege digital zukommen lassen. Nutzen Sie die Möglichkeit der flexiblen Zusammenarbeit und sorgen Sie für einen durchgängig digitalen Prozess bei der Erstellung der Steuererklärung.