Neue Auflagen 2025 - 50 Jahre TabInf
Um Sie auch in diesem Jahr mit verlässlichen Informationen zu unterstützen, gibt es die "Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung" wieder in aktualisierter Auflage. Dieses Jahr jedoch im komplett neuen Design, denn die Tabellen werden 50 Jahre! Zu unserer Jubiläumsausgabe erscheint die TabInf-Reihe im neuen Design jedoch mit bewährten Inhalten! Enthalten sind wie immer die wichtigsten Änderungen, angepasst an den aktuellen Gesetzesstand und die aktuelle Rechtsprechung. Die Inhalte der TabInf Steuer sind 2025 wieder im praktischen Taschenbuchformat erhältlich und in unserer App TabInf mobil mit vielen weiteren Features verfügbar. Die Hardcover-Ausgabe steht Ihnen im Bündel mit einer Freischaltcodekarte für App-Inhalte zur Verfügung.
TabInf mobil - die App der Tabellen und Informationen
TabInf Steuer ist jetzt auch als App erhältlich - mit exklusiven Inhalten sowie Schnellrechnern, etwa zu Kindesunterhalt und Gewerbesteuer. Mit der Such- und Navigationsfunktion behalten Sie stets den Überblick. Häufig benötigte Inhalte lassen sich einfach als Favoriten speichern. Ein News-Service informiert Sie über aktuelle steuer- und sozialversicherungsrechtliche Themen.
Und das Beste: Durch die unterjährigen Aktualisierungen bleiben Sie stets auf dem aktuellen Stand.
Übrigens: Die App erhalten Sie auch zusammen mit der großformatigen Hardcover-Ausgabe der TabInf Steuer. Diese DIN-A5-Ausgabe darf auf keinem Schreibtisch fehlen.
Hinweis zum Freischaltcode: Ein Code ist an ein mobiles Endgerät gebunden.
Die Auflage 2025 der Tabellen und Informationen ist im DATEV-Shop bestellbar
MyMarketing: Personalisieren Sie die Tabellen und Informationen
Laden Sie einfach Ihr Kanzleilogo (Mindestbestellmenge: 50 Stück) oder Ihren individualisierten Umschlag (Mindestbestellmenge: 250 Stück) bei DATEV MyMarketing hoch und profitieren Sie zusätzlich auch von der Möglichkeit des Standortversands der Taschenbücher.
Stichtag für die Individualisierung des Umschlags der TabInf Steuer (1. Auflage und englische Ausgabe) ist jährlich der 15. Dezember. Stichtag für die 2. Auflage der TabInf Steuer ist jährlich der 15. März.