Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung 2026 - 2. Auflage
- Auf den aktuellen Informationsstand gebrachte Version der 1. Auflage
- Exklusiv für Mitglieder und deren Mandanten im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft - bitte wenden Sie sich dies bezüglich an Ihre steuerliche Beraterin oder steuerlichen Berater
Beschreibung
Die 2. Auflage des Taschenbuches "Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung" (TabInf Steuer) ist eine auf den aktuellen Informationsstand gebrachte Version der 1. Auflage.
Sie beinhaltet sämtliche Neuerungen und Gesetzesänderungen, die seit Herausgabe der 1. Auflage umgesetzt wurden. Die 2. Auflage wird jährlich zu Beginn des 2. Quartals ausgeliefert.
Vorteile
-
Möglichkeit zur Einrichtung eines Abonnements für die 2. Auflage der TabInf Steuer unter der Art.-Nr. 10885.
-
Häufig benötigte Zahlenwerte sind übersichtlich in Tabellen abgedruckt.
-
Stichwortverzeichnis zur einfachen Suche nach Schlagworten.
-
Über DATEV MyMarketing individualisiert mit Kanzlei-Logo zur Weitergabe an Mandanten bestellbar.
Hinweis
Sie können im Bestellprozess zwischen "Bestellung" und "Abonnement" wählen.
Bei "Bestellung" wird die aktuelle Ausgabe sofort nach Erscheinung ausgeliefert.
Wenn Sie das Titel-Abonnement abschließen, werden Sie automatisch beliefert, sobald eine neue Ausgabe erscheint.
Eine neue Aboanlage oder Änderung der Aboanlage wird jedoch erst bei Auslieferung der nächsten Ausgabe berücksichtigt.
Wie gewohnt, gilt auch im Abonnement ein 14-tägiges Rückgaberecht.
Die nächste Auslieferung für das Titel-Abonnement erfolgt voraussichtlich im April 2026.
Die Visitenkarte Ihrer Kanzlei
DATEV MyMarketing
Sie haben die Möglichkeit, diese Ausgabe der Tabellen und Informationen mit persönlichem Kanzleilogo oder komplett individualisiertem Umschlag drucken zu lassen. Stichtag für eine individualisierte Ausgabe ist jährlich der 15. März.
Individualisieren Sie mit DATEV MyMarketing einfach und schnell von Ihrem Arbeitsplatz aus: Nutzen Sie dafür www.datev-mymarketing.de.