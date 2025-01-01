Die 2. Auflage des Taschenbuches "Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung" (TabInf Steuer) ist eine auf den aktuellen Informationsstand gebrachte Version der 1. Auflage.

Sie beinhaltet sämtliche Neuerungen und Gesetzesänderungen, die seit Herausgabe der 1. Auflage umgesetzt wurden. Die 2. Auflage wird jährlich zu Beginn des 2. Quartals ausgeliefert.