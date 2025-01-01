Lesebändchen Tabellen und Informationen Steuer

Die Lesebändchen erleichtern das schnelle Auffinden von Informationen in allen Ausgaben der Tabellen und Informationen.

Vorteile

Eignen sich zum Einkleben in alle Tabellen und Informationen.

Eine Packung enthält fünf Lesebändchen in unterschiedlichen Grüntönen.

Sind schnell und einfach austauschbar.