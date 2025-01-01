Art.-Nr. 10809 | Material
Lesebändchen Tabellen und Informationen Steuer
Erleichtern das schnelle Auffinden von Informationen in allen Ausgaben der Tabellen und Informationen
Erleichtern das schnelle Auffinden von Informationen in allen Ausgaben der Tabellen und Informationen
Inhalt
Beschreibung
Die Lesebändchen erleichtern das schnelle Auffinden von Informationen in allen Ausgaben der Tabellen und Informationen.
Vorteile
-
Eignen sich zum Einkleben in alle Tabellen und Informationen.
-
Eine Packung enthält fünf Lesebändchen in unterschiedlichen Grüntönen.
-
Sind schnell und einfach austauschbar.
-
Die Bändchen á 33 cm können individuell zugeschnitten werden und sind auch in anderen Büchern verwendbar.
Preise
Art.-Nr. 10809 | Material
Lesebändchen Tabellen und Informationen Steuer
Erleichtern das schnelle Auffinden von Informationen in allen Ausgaben der Tabellen und Informationen
Erleichtern das schnelle Auffinden von Informationen in allen Ausgaben der Tabellen und Informationen