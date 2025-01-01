Diesen Monat im Fokus
Mutig sein! Führen im digitalen Wandel
Digitaler Wandel ist mehr als neue Software, er verändert die Leitung der Kanzlei. Wie Sie zeitgemäß führen und Ihr Team mitnehmen.
Nachrichten Steuern & Recht
E-Rechnung mit DATEV
Die E-Rechnung für nationale B2B-Transaktionen ist Pflicht. Es ist also höchste Zeit für Kanzleien und Unternehmen, sich auf diesen digitalen Wandel einzustellen. Denn: Wie viel Aufwand erforderlich ist, hängt stark davon ab, wie digital Sie bereits arbeiten. Unser Rat an Sie: Kümmern Sie sich frühzeitig um die notwendigen Anpassungen für die elektronische Rechnung. So können Sie direkt Kosten sparen – und Ihre Prozesse rechtlich absichern.