Mutig sein! Führen im digitalen Wandel

Digitaler Wandel ist mehr als neue Software, er verändert die Leitung der Kanzlei. Wie Sie zeitgemäß führen und Ihr Team mitnehmen.

Fachkräfte gewinnen, binden und entwickeln

Entdecken Sie Strategien zur Mitarbeitergewinnung und -bindung. DATEV unterstützt Sie dabei, Ihre Kanzlei als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren

Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz revolutioniert den Kanzleialltag – und DATEV gestaltet diesen Wandel aktiv mit. Unser Ziel: Kernprozesse unserer Mitglieder durch KI-Lösungen optimieren und erweitern.

Portfolioentwicklung: Der Weg in die Cloud

Ihre Kanzlei in der Cloud: Lernen Sie die neuen Cloud-Anwendungen und -Services von DATEV kennen und erfahren Sie, wie sie Ihre Kanzlei fit für die Zukunft machen.

Das digitale Ökosystem von DATEV

Gemeinsam mehr bewegen! Erfahren Sie, wie DATEV Kanzleien, Unternehmen und Partner zu einem vernetzten digitalen Ökosystem verbindet und so Geschäftsprozesse automatisiert und optimiert.

E-Rechnung mit DATEV

Die E-Rechnung für nationale B2B-Transaktionen ist Pflicht. Es ist also höchste Zeit für Kanzleien und Unternehmen, sich auf diesen digitalen Wandel einzustellen. Denn: Wie viel Aufwand erforderlich ist, hängt stark davon ab, wie digital Sie bereits arbeiten. Unser Rat an Sie: Kümmern Sie sich frühzeitig um die notwendigen Anpassungen für die elektronische Rechnung. So können Sie direkt Kosten sparen – und Ihre Prozesse rechtlich absichern.

Steuerliche Privilegierung nutzen

Familienheime können – frei von der Erbschaftsteuer – übertragen werden, wenn man die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt und bestimmte Fehler vermeidet.

Absetzbare Kosten

Nach einer Grundsatzentscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) können auch erhebliche Kosten für die Auseinandersetzung der Gemeinschaft steuerlich geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn die Kosten sogar den gesetzlich vorgesehenen Pauschalbetrag übersteigen.

„Reformstau geht der Wirtschaft an die Substanz“

Der DATEV Mittelstandsindex Oktober 2024 zeigt nur eine Tendenz: Die wirtschaftliche Lage im Mittelstand befindet sich weiter im Abwärtstrend. Der Umsatz schrumpft in allen Branchen, allen Bundesländern und allen Unternehmensgrößenklassen.

Änderungen fristgerecht übermitteln

Änderungen an elektronischen Aufzeichnungssystemen müssen spätestens einen Monat nach deren Eintritt gemeldet werden. Mit dem Programm DATEV Kassenmeldung gelingt das schnell und sicher.

Wissensvorsprung zum Jahreswechsel sichern

Der Jahreswechsel markiert traditionell einen Moment des Innehaltens. Während vielerorts Bilanz gezogen wird, stehen für Steuerberater und Unternehmer bereits die nächsten Aufgaben an. Gesetzesänderungen, Neuerungen in DATEV-Lösungen und termingebundene Pflichten verlangen nicht nur Organisationstalent, sondern auch aktuelles Fachwissen.

