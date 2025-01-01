Im Vergleich zum Vormonat steigt der DATEV Mittelstandsindex Umsatz saison- und kalenderbereinigt um 0,4 Prozent auf 91,2 Punkte (2022=100). Der Dienstleistungssektor zeigt ein leichtes Plus von 0,5 Prozent. Alle anderen Branchen liegen im Minus. Besonders deutlich ist dies im Gastgewerbe (minus 5,5 Prozent). Aber auch im Bauhauptgewerbe (minus 1,4 Prozent) und im Handel (minus 1,3 Prozent) sank der Umsatz. Diese Entwicklung gilt vor allem für Kleinstunternehmen. Hier ging der Umsatz um ganze 5,0 Prozent zurück. Dafür ist für den Oktober bei den kleinen und mittelgroßen Unternehmen ein Plus von 0,7 bzw. 0,8 Prozent zu sehen.