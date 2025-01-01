-

Produktnahe Beratungen​

Der optimale Softwareeinsatz und die Anbindung von Schnittstellen sind entscheidende Erfolgsfaktoren für Ihr Unternehmen.​

Experten von DATEV beraten Sie zur Produktnutzung sowie zur Gestaltung der jeweiligen Prozesse.

 

Managementberatungen​

Sie als Unternehmer stehen heute vor mehreren Herausforderungen, wie z. B. neue Mitarbeitende gewinnen, Prozesse effizient und digital gestalten oder auch die richtigen strategischen Weichenstellungen vorzunehmen.​

Gemeinsam mit den Experten von DATEV stellen Sie die richtigen Weichen für eine erfolgreiche Zukunft!​​

 

  • Individuelle Lösungen

    Jedes Unternehmen ist einzigartig. Eine persönliche Beratung ermöglicht maßgeschneiderte Strategien, die genau auf die spezifischen Bedürfnisse und Ziele des Unternehmens abgestimmt sind.

  • Effizienzsteigerung

    Durch professionelle Beratung können Prozesse optimiert und effizientere Arbeitsabläufe implementiert werden. Dies spart Zeit und Kosten, wodurch Unternehmen wettbewerbsfähiger werden.

  • Wettbewerbsvorteil

    Mit persönlicher Beratung können Kanzleien aktuelle Trends und Best Practices besser verstehen und anwenden. Dies verschafft ihnen einen klaren Vorteil gegenüber Mitbewerbern.​

  • Mitarbeiterzufriedenheit

    Effektive Managementstrategien und optimaler Softwareeinsatz fördern eine positive Arbeitskultur und steigern die Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter

  • Zukunftssicherheit

    Durch die Unterstützung eines erfahrenen Beraters können Unternehmen besser auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet werden und langfristige Erfolge sichern.​

Für jeden Bedarf das passende Beratungsformat

Beratung vor Ort

Bei Beratungen vor Ort besucht Sie ein DATEV-Berater oder eine -Beraterin für einen Tag oder länger in Ihrem Unternehmen.​

Beratung online

​Eine DATEV-Beraterin oder ein DATEV-Berater schaltet sich per Fernbetreuung online auf Ihren PC und hilft Ihnen bei Ihrem Anliegen. Als Kurzberatung, Halbtags- oder Ganztagsberatung.​

Beratungspakete

Beratungspakete sind Zusammenstellungen aus mehreren Beratungskomponenten bzw. Zusatzleistungen.​