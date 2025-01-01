Branchenpaket von DATEV für Hotels- und Gaststätten

Branchenpekt von DATEV

Das Branchenpaket für Hotels und Gaststätten bietet eine speziell entwickelte Finanzbuchführung, die alle branchenspezifischen Anforderungen gemäß gesetzlicher Vorgaben abdeckt. Es umfasst angepasste BWAs, Branchenauswertungen und einen Controllingreport, der wichtige Kennzahlen, Trends und Schwellenwerte übersichtlich darstellt. Der Branchenkontenrahmen ermöglicht eine klare Abbildung von Aufwendungen und Erlösen für Bereiche wie Gastronomie, Beherbergung und Wellness.

Fünf Gründe für das Branchenpaket Hotels & Gaststätten

  • Gesetzeskonforme Kontenrahmenpflege

    DATEV übernimmt die kontinuierliche Pflege und Aktualisierung des Kontenrahmens, um gesetzliche Änderungen automatisch zu integrieren. Mit den Kontenrahmen SKR03 und SKR04 sparen Sie Zeit und Aufwand und können sich auf eine stets aktuelle Buchführung verlassen.

  • Starke Schnittstellenkompatibilität

    Durch die Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern gewährleistet DATEV eine hohe Schnittstellenkompatibilität zu gängigen Vorsystemen. So wird eine reibungslose Integration in Ihre bestehende Systemlandschaft möglich.

  • Effiziente Belegverarbreitung

    ELO for DATEV wurde speziell für die Verarbeitung von Ein- und Ausgangsrechnungen, Gutschriften und internen Buchungsbelegen entwickelt. Die Lösung kombiniert eine intelligente Belegerkennung, die DATEV-Stammdaten integriert, mit einem vorgefertigten Freigabe- und Prüfungs-Workflow. Dank der direkten Buchungsübergabe bleibt DATEV Rechnungswesen das führende System für Buchung und Stammdatenverwaltung. So gewinnen Sie Zeit für das Wesentliche – Ihre Gäste.

  • Mobile Auswertungen

    Mit dem Controllingreport von DATEV haben Sie wichtige Kennzahlen jederzeit und überall im Blick – mobil, modern und sicher. So bleiben Sie flexibel und informiert, auch unterwegs.

  • Persönliche und flexible Betreuung

    DATEV bietet umfassende Unterstützung, sowohl durch persönliche Beratung als auch durch Online-Seminare und Schulungen.

DATEV-Lösungen für Hotels & Gaststätten

  • Buchführungssoftware

    Mit unserer qualitativ hochwertigen Finanzbuchführungssoftware DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen profitieren Sie von höchstem Komfort beim digitalen Buchen und sind für die E-Rechnungspflicht bestens gerüstet. Kaufmännische Aufgaben und Rechnungswesen-Workflows lassen sich komplett digitalisieren und E-Rechnungen in Zukunft komfortabel erstellen und versenden. Dabei werden Daten einfach, schnell und sicher über die DATEV-Cloud direkt mit Ihrem Steuerberater ausgetauscht.

    Darüber hinaus stehen Ihnen als Kontroll- und Führungsinstrument auf die Branche abgestimmte BWAs und Branchenauswertungen zur Verfügung. So erhalten Sie wertvolle Informationen zur Unternehmenssteuerung über die unterjährigen Auswertungen.

    Weitere Informationen zur Software finden Sie hier

  • Branchenpaket Hotels & Gatstätten

    Mit dem Branchenpaket für Hotels und Gaststätten stellen Sie die hotel- und gaststättenspezifischen Belange in der Finanzbuchführung gemäß gesetzlicher Anforderungen dar. Als Kontroll- und Führungsinstrument stehen Ihnen die auf die Branche abgestimmte Hotel-und Gaststätten-BWA und Branchenauswertungen zur Verfügung. Zusätzlich erhalten Sie den branchenspezifischen Controllingreport, der Ihnen die wirtschaftliche Entwicklung anhand ausgesuchter Kennzahlen, Trends, Schwellenwerte und Grafiken aufzeigt.

    Weitere Informationen zum Branchenpaket finden Sie hier

Kundenstimme

  • Firmen oder Kanzleilogo

    Wir buchen mit der DATEV-Lösung digital. Damit haben wir alle Beleginfos direkt am Buchungssatz. Die Suche nach dem entsprechenden Beleg ist für uns kein Thema mehr.

    Stefan Schumann
    Dorint Hotels & Resorts
-

Weitere Software-Partner für ergänzende Lösungen

Suchen Sie nach einer modernen und leistungsstarken Softwarelösung, die perfekt zu den Anforderungen der Hotel- und Gaststättenbranche passt?

Entdecken Sie unsere speziell auf Ihre Branche abgestimmten Partner-Lösungen – von Finanzplanung und Controlling über Zeitwirtschaft bis hin zu branchenspezifischen Muster-Auswertungen. Gemeinsam sorgen wir für mehr Effizienz und Klarheit in Ihrem Betriebsalltag.

Branchenspezifische Software-Partner

Digitale Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater

Buchführung bildet die Grundlage Ihres finanziellen Erfolgs. Umso wichtiger sind effiziente Buchführungsprozesse gemeinsam mit Ihrem Steuerberater oder Ihrer Steuerberaterin.Binden Sie Ihre Steuerberatung in die Produktentscheidung ein. Detaillierte Infos finden Sie hier.

Eine Partnerschaft, auf die Sie vertrauen können

DATEV ist eine Genossenschaft für steuerberatende, wirtschaftsprüfende und rechtsberatende Berufe. Unsere Produkte und Dienstleistungen nutzen Sie daher immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied, z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt.

Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse in Ihrer Einrichtung von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.