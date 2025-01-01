Branchenpekt von DATEV
Das Branchenpaket für Hotels und Gaststätten bietet eine speziell entwickelte Finanzbuchführung, die alle branchenspezifischen Anforderungen gemäß gesetzlicher Vorgaben abdeckt. Es umfasst angepasste BWAs, Branchenauswertungen und einen Controllingreport, der wichtige Kennzahlen, Trends und Schwellenwerte übersichtlich darstellt. Der Branchenkontenrahmen ermöglicht eine klare Abbildung von Aufwendungen und Erlösen für Bereiche wie Gastronomie, Beherbergung und Wellness.
Fünf Gründe für das Branchenpaket Hotels & Gaststätten
DATEV-Lösungen für Hotels & Gaststätten
Kundenstimme
-
Wir buchen mit der DATEV-Lösung digital. Damit haben wir alle Beleginfos direkt am Buchungssatz. Die Suche nach dem entsprechenden Beleg ist für uns kein Thema mehr.
Stefan Schumann
Dorint Hotels & Resorts
Weitere Software-Partner für ergänzende Lösungen
Suchen Sie nach einer modernen und leistungsstarken Softwarelösung, die perfekt zu den Anforderungen der Hotel- und Gaststättenbranche passt?
Entdecken Sie unsere speziell auf Ihre Branche abgestimmten Partner-Lösungen – von Finanzplanung und Controlling über Zeitwirtschaft bis hin zu branchenspezifischen Muster-Auswertungen. Gemeinsam sorgen wir für mehr Effizienz und Klarheit in Ihrem Betriebsalltag.
Digitale Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater
Buchführung bildet die Grundlage Ihres finanziellen Erfolgs. Umso wichtiger sind effiziente Buchführungsprozesse gemeinsam mit Ihrem Steuerberater oder Ihrer Steuerberaterin.Binden Sie Ihre Steuerberatung in die Produktentscheidung ein. Detaillierte Infos finden Sie hier.
Weitere Informationen
Eine Partnerschaft, auf die Sie vertrauen können
DATEV ist eine Genossenschaft für steuerberatende, wirtschaftsprüfende und rechtsberatende Berufe. Unsere Produkte und Dienstleistungen nutzen Sie daher immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied, z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt.
Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse in Ihrer Einrichtung von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.