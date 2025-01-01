Mit dem Branchenpaket für Hotels und Gaststätten stellen Sie die hotel- und gaststättenspezifischen Belange in der Finanzbuchführung gemäß gesetzlicher Anforderungen dar. Als Kontroll- und Führungsinstrument stehen Ihnen die auf die Branche abgestimmte Hotel-und Gaststätten-BWA und Branchenauswertungen zur Verfügung. Zusätzlich erhalten Sie den branchenspezifischen Controllingreport, der Ihnen die wirtschaftliche Entwicklung anhand ausgesuchter Kennzahlen, Trends, Schwellenwerte und Grafiken aufzeigt.

Der Branchenkontenrahmen wurde speziell für Hotels und Gaststätten entwickelt, um sämtliche hotel- und gaststättenspezifischen Belange in der Buchführung darzustellen, gemäß den gesetzlichen und steuerlichen Anforderungen. Hierzu zählen beispielsweise die Darstellung der Aufwendungen und Erlöse für Getränke, Speisen, Restaurantbetrieb, Beherbergung oder Sport- und Wellnessbereich.