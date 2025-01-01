Branchenpaket Hotels und Gaststätten
- Laufende Finanzbuchführung und Jahresabschluss für Hotels und Gaststätten erstellen
- Aktuelle Auswertungen für Hotels und Gaststätten erstellen
Hinweis & Nutzungsvoraussetzung
Das Branchenpaket ist ein Zusatzmodul und setzt die Nutzung von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen voraus oder von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen. Wie Sie das Branchenpaket einrichten, erfahren Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1010808.
Inhalte
Beschreibung
Mit dem Branchenpaket für Hotels und Gaststätten stellen Sie die hotel- und gaststättenspezifischen Belange in der Finanzbuchführung gemäß gesetzlicher Anforderungen dar. Als Kontroll- und Führungsinstrument stehen Ihnen die auf die Branche abgestimmte Hotel-und Gaststätten-BWA und Branchenauswertungen zur Verfügung. Zusätzlich erhalten Sie den branchenspezifischen Controllingreport, der Ihnen die wirtschaftliche Entwicklung anhand ausgesuchter Kennzahlen, Trends, Schwellenwerte und Grafiken aufzeigt.
Der Branchenkontenrahmen wurde speziell für Hotels und Gaststätten entwickelt, um sämtliche hotel- und gaststättenspezifischen Belange in der Buchführung darzustellen, gemäß den gesetzlichen und steuerlichen Anforderungen. Hierzu zählen beispielsweise die Darstellung der Aufwendungen und Erlöse für Getränke, Speisen, Restaurantbetrieb, Beherbergung oder Sport- und Wellnessbereich.
Leistungen
-
Branchenkontenrahmen für Hotels und Gaststätten auf Basis SKR 03 und SKR 04
-
Darstellung hotel- und gaststättenspezifischer Belange durch 6-stelligen Kontenrahmen
-
Jahresabschluss
-
Betriebswirtschaftliche Auswertung "Hotel- und Gaststätten-BWA"
-
Branchenspezifischer Controllingreport
-
Branchenauswertungen
-
Übernahme von Stammdaten und Buchungen aus dem Front-Office-System in das Rechnungswesen, sofern Anbindung vorhanden
Branchenpaket Hotels und Gaststätten
