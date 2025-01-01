-

Produktnahe Beratungen​

Der optimale Softwareeinsatz und die Anbindung von Schnittstellen sind entscheidende Erfolgsfaktoren für Ihre Kanzlei.​ Experten von DATEV beraten Sie zur Produktnutzung sowie zur Gestaltung der jeweiligen Prozesse. ​​
   

Managementberatungen​

Kanzleien stehen heute vor mehreren Herausforderungen: Neue Mitarbeitende gewinnen, Prozesse effizient und digital gestalten, neue Dienstleitungsangebote entwickeln und passende Preis- und Honorarstrategien finden. ​

Gemeinsam mit den Experten von DATEV stellen Sie die richtigen Weichen für eine erfolgreiche Zukunft!​
   

  • Individuelle Lösungen

    Jede Kanzlei ist einzigartig. Eine persönliche Beratung ermöglicht maßgeschneiderte Strategien, die genau auf die spezifischen Bedürfnisse und Ziele der Kanzlei abgestimmt sind.

  • Effizienzsteigerung

    Durch professionelle Beratung können Prozesse optimiert und effizientere Arbeitsabläufe implementiert werden. Dies spart Zeit und Kosten, wodurch die Kanzlei wettbewerbsfähiger wird.

  • Wettbewerbsvorteil

    Mit persönlicher Beratung können Kanzleien aktuelle Trends und Best Practices besser verstehen und anwenden. Dies verschafft ihnen einen klaren Vorteil gegenüber Mitbewerbern.​

  • Mitarbeiterzufriedenheit

     Effektive Managementstrategien und optimaler Softwareeinsatz fördern eine positive Arbeitskultur und steigern die Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter

  • Zukunftssicherheit

    Durch die Unterstützung eines erfahrenen Beraters können Kanzleien besser auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet werden und langfristige Erfolge sichern.

Für jeden Bedarf das passende Beratungsformat

Beratung vor Ort

Bei Beratungen vor Ort besucht Sie ein DATEV-Berater oder eine -Beraterin für einen Tag oder länger in Ihrer Kanzlei.​

Beratung online

​Eine DATEV-Beraterin oder ein DATEV-Berater schaltet sich per Fernbetreuung online auf Ihren PC und hilft Ihnen bei Ihrem Anliegen. Als Kurzberatung, Halbtags- oder Ganztagsberatung.​

Beratungspakete

Beratungspakete sind Zusammenstellungen aus mehreren Beratungskomponenten bzw. Zusatzleistungen.​

DATEV Wissens-Scout – Ihr Update für Wissen und Weiterbildung

Mit dem DATEV Wissens-Scout bleiben Sie immer bestens informiert: Wir liefern Ihnen maßgeschneiderte Informationen zu unserem umfassenden Wissens- und Weiterbildungsangebot – abgestimmt auf Ihre persönlichen Interessen.

Wählen Sie einfach die Themen aus, die für Sie relevant sind. Sie erhalten dann regelmäßig Empfehlungen aus den Bereichen Seminare, Kanzlei-Beratungen, Fachliteratur und Recherchemedien. 

Ihr Vorteil: Sie erhalten nur die Inhalte, die wirklich zu Ihnen passen – direkt und bequem per E-Mail. So sparen Sie Zeit bei der Informationssuche und sind immer auf dem neuesten Stand.

