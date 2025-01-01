Darum sind DATEV-Partner immer die richtige Wahl
Das DATEV-Partner-Programm im Video
Die DATEV Channel Partner im Überblick
DATEV Solution Partner
Solution Partner unterstützen bei der Digitalisierung, fördern die digitale Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandanten und kümmern sich um eine moderne IT-Infrastruktur in Kanzleien und Mandantenunternehmen.
DATEV Corporate Partner
Corporate Partner sind spezialisiert auf Unternehmensprozesse und verfügen über explizites Branchen-Know-how. So können sie die digitale Zusammenarbeit zwischen Kanzleien und Unternehmen fördern.
DATEV Consulting Partner
Consulting Partner unterstützen und beraten Sie auf Managementebene zu Spezialthemen - für Ihren langfristigen Kanzleierfolg.
DATEV Berater für Berater
Berater für Berater besitzen praxiserprobtes Fachwissen zu allen Digitalisierungsfragen in der Kanzlei. Sie ermöglichen Austausch unter Kolleginnen und Kollegen auf Augenhöhe.
DATEV-Partner in Ihrer Nähe finden
Über diese Suche finden Sie geeignete DATEV Channel Partner in Ihrer Nähe. Suchen können Sie nicht nur nach Region, sondern ebenso nach den gewünschten Leistungen oder nach bestimmten Schlagwörtern.