Gemeinsam mehr bewegen
Ein digitales Ökosystem ist laut Definition ein sozio-technisches System, in dem Unternehmen und Menschen miteinander kooperieren. Die Teilnehmer agieren zwar voneinander unabhängig, profitieren jedoch von der Zusammenarbeit. Im Zentrum stehen digitale Plattformen, die die Basis für die Kooperation bilden.
Ein solches digitales Ökosystem hat DATEV im Bereich der kaufmännischen Prozesse von Unternehmen etabliert. Denn die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen: Herausforderungen der digitalen Transformation sowie die vielfältigen Bedürfnisse der Anwender, sind nicht mehr von einem Software-Hersteller allein zu bewältigen. Daher setzt DATEV auf eine enge Zusammenarbeit mit spezialisierten Partnern.
Digitale Brücken bauen und Prozesse verbessern
Bei DATEV spielt die Ökosystem- und Partnerstrategie eine wichtige Rolle und ist unter anderem hinsichtlich der Portfolioentwicklung in Richtung Cloud ein wesentlicher Baustein. Denn neben der kontinuierlichen Auslieferung neuer Cloud-Lösungen und -Services liegt ein besonderes Augenmerk auch auf der Anbindung von vor- und nachgelagerten Systemen, um unseren Kunden durchgängige Prozesse in der Cloud zu ermöglichen.
Lösungen der DATEV-Marktplatz Partner ergänzen das Portfolio der Genossenschaft sinnvoll und wertstiftend. Dabei wägt DATEV sorgfältig ab, wo der Fokus auf einer Eigenentwicklung liegt und an welchen Stellen Co-Entwicklung der geeignetere Ansatz ist. Ziel ist es stets, DATEV-Mitgliedern und Kunden nachhaltige Innovationen und leistungsfähige Prozesse zu bieten. Mit dieser partnerschaftlichen Herangehensweise treiben wir gemeinsam die Digitalisierung voran und erschließen neue Geschäftsmodelle.
Auf dem Weg in die Digitalisierung begleitet die Genossenschaft ihre Mitglieder. Die von DATEV qualifizierten und zertifizierten DATEV Channel Partner begleiten und unterstützen sie - unabhängig, ob es um die Modernisierung der IT-Infrastruktur geht oder bestehende Prozesse angepasst werden müssen.
Auf dem Weg zum partnergestützten Prozess
DATEV berücksichtigt die spezifischen Anforderungen seiner Mitglieder und Kunden an das digitale Ökosystem und unterstützt mit umfassender Beratung - unter anderem zur Optimierung von Prozessen, zur Übernahme von Daten aus Drittprogrammen sowie zur Implementierung von DATEV-Datenservices.
Teil des digitalen DATEV-Ökosystems werden
Integrieren Sie sich in das digitale DATEV-Ökosystem und erweitern Sie Ihr Netzwerk - über das DATEV Developer Portal.
DATEV Individuelle Softwarelösungen
Der Datenaustausch zwischen Mandant und Kanzlei soll optimiert werden, aber die Software verfügt über keinen DATEV-Datenservice? DATEV unterstützt mit individueller Software. Gemeinsam finden wir eine Lösung und gehen den Weg der Digitalisierung.