Bei DATEV spielt die Ökosystem- und Partnerstrategie eine wichtige Rolle und ist unter anderem hinsichtlich der Portfolioentwicklung in Richtung Cloud ein wesentlicher Baustein. Denn neben der kontinuierlichen Auslieferung neuer Cloud-Lösungen und -Services liegt ein besonderes Augenmerk auch auf der Anbindung von vor- und nachgelagerten Systemen, um unseren Kunden durchgängige Prozesse in der Cloud zu ermöglichen.

Lösungen der DATEV-Marktplatz Partner ergänzen das Portfolio der Genossenschaft sinnvoll und wertstiftend. Dabei wägt DATEV sorgfältig ab, wo der Fokus auf einer Eigenentwicklung liegt und an welchen Stellen Co-Entwicklung der geeignetere Ansatz ist. Ziel ist es stets, DATEV-Mitgliedern und Kunden nachhaltige Innovationen und leistungsfähige Prozesse zu bieten. Mit dieser partnerschaftlichen Herangehensweise treiben wir gemeinsam die Digitalisierung voran und erschließen neue Geschäftsmodelle.

Auf dem Weg in die Digitalisierung begleitet die Genossenschaft ihre Mitglieder. Die von DATEV qualifizierten und zertifizierten DATEV Channel Partner begleiten und unterstützen sie - unabhängig, ob es um die Modernisierung der IT-Infrastruktur geht oder bestehende Prozesse angepasst werden müssen.