Strategiekreis Ökosystem

Gemeinsam mehr bewegen

Ein digitales Ökosystem ist laut Definition ein sozio-technisches System, in dem Unternehmen und Menschen miteinander kooperieren. Die Teilnehmer agieren zwar voneinander unabhängig, profitieren jedoch von der Zusammenarbeit. Im Zentrum stehen digitale Plattformen, die die Basis für die Kooperation bilden.

Ein solches digitales Ökosystem hat DATEV im Bereich der kaufmännischen Prozesse von Unternehmen etabliert. Denn die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen: Herausforderungen der digitalen Transformation sowie die vielfältigen Bedürfnisse der Anwender, sind nicht mehr von einem Software-Hersteller allein zu bewältigen. Daher setzt DATEV auf eine enge Zusammenarbeit mit spezialisierten Partnern.            

Digitale Brücken bauen und Prozesse verbessern

Bei DATEV spielt die Ökosystem- und Partnerstrategie eine wichtige Rolle und ist unter anderem hinsichtlich der Portfolioentwicklung in Richtung Cloud ein wesentlicher Baustein. Denn neben der kontinuierlichen Auslieferung neuer Cloud-Lösungen und -Services liegt ein besonderes Augenmerk auch auf der Anbindung von vor- und nachgelagerten Systemen, um unseren Kunden durchgängige Prozesse in der Cloud zu ermöglichen.

Lösungen der DATEV-Marktplatz Partner ergänzen das Portfolio der Genossenschaft sinnvoll und wertstiftend. Dabei wägt DATEV sorgfältig ab, wo der Fokus auf einer Eigenentwicklung liegt und an welchen Stellen Co-Entwicklung der geeignetere Ansatz ist. Ziel ist es stets, DATEV-Mitgliedern und Kunden nachhaltige Innovationen und leistungsfähige Prozesse zu bieten. Mit dieser partnerschaftlichen Herangehensweise treiben wir gemeinsam die Digitalisierung voran und erschließen neue Geschäftsmodelle.

Auf dem Weg in die Digitalisierung begleitet die Genossenschaft ihre Mitglieder. Die von DATEV qualifizierten und zertifizierten DATEV Channel Partner begleiten und unterstützen sie - unabhängig, ob es um die Modernisierung der IT-Infrastruktur geht oder bestehende Prozesse angepasst werden müssen.

Die drei Bausteine des digitalen Ökosystems

Entwicklung - in Richtung Zukunft

DATEV entwickelt das Produktportfolio konsequent und kontinuierlich weiter in die Cloud.

Mehr erfahren

Partnering - die Zusammenarbeit

Partner in die DATEV-Welt einbinden und Geschäftsprozesse durchgängig abbilden.

Mehr erfahren

Datenservices - die technische Lösung

Schnittstellen machen es möglich - die digitale Zusammenarbeit der verschiedenen Partner.

Mehr erfahren

Auf dem Weg zum partnergestützten Prozess

DATEV berücksichtigt die spezifischen Anforderungen seiner Mitglieder und Kunden an das digitale Ökosystem und unterstützt mit umfassender Beratung - unter anderem zur Optimierung von Prozessen, zur Übernahme von Daten aus Drittprogrammen sowie zur Implementierung von DATEV-Datenservices.

Der Überblick: Passenden Partner finden

DATEV Channel Partner vertreiben Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Finden Sie einen Partner mit entsprechender Expertise.

Mehr erfahren.

Der DATEV-Marktplatz: Passende Lösung finden

Je nach Branche, Funktion oder eingesetzter DATEV-Software bieten unsere DATEV-Marktplatz Partner ergänzende Lösungen.

Mehr erfahren.

Die Veranstaltungen: Partnerlösungen kennenlernen

Wie Sie effi­zientere Pro­zesse mit Hilfe der DATEV-Markt­platz Part­ner er­rei­chen, er­fahren Sie auf unseren Partnerveranstaltungen.

Mehr erfahren

Teil des digitalen DATEV-Ökosystems werden

Integrieren Sie sich in das digitale DATEV-Ökosystem und erweitern Sie Ihr Netzwerk - über das DATEV Developer Portal.

Mehr erfahren

DATEV Individuelle Softwarelösungen

Der Datenaustausch zwischen Mandant und Kanzlei soll optimiert werden, aber die Software verfügt über keinen DATEV-Datenservice? DATEV unterstützt mit individueller Software. Gemeinsam finden wir eine Lösung und gehen den Weg der Digitalisierung.

Mehr erfahren