Was sind die DATEV-Datenservices?
Die DATEV-Datenservices sind Online-Schnittstellen für die DATEV-Cloud. Die meisten Datenservices ermöglichen es, Daten bzw. Dokumente aus Software-Lösungen von Drittanbietern in DATEV-Programme zu übernehmen und dort zur Weiterverarbeitung bereitzustellen. Einige Datenservices funktionieren andersherum und ermöglichen es, Daten aus DATEV-Programmen an die Software-Lösungen von Drittanbietern zu übergeben. Vereinzelt ermöglichen Datenservices einen Austausch von Daten in beide Richtungen.
Den richtigen Datenservice finden - So geht´s!
Den passenden Datenservice identifizieren Sie in wenigen Schritten - u. a. mithilfe des DATEV-Marktplatzes.
Software checken – Mandanten ansprechen
- Welche Software nutzt Ihr Mandant?
- Welche Aufgaben erledigt Ihr Mandant damit? (z.B. Belege scannen oder buchen)
- Welche Datenformate bzw. Dokumente liegen vor und sollen ausgetauscht werden? (z.B. Belege, Buchungsstapel, Lohn-Bewegungsdaten)
Datenservice suchen und finden
- Öffnen Sie den DATEV-Marktplatz.
- Suchen Sie die Software-Lösung Ihres Mandanten.
- Wählen Sie die Software aus (ggf. unter "Schnittstellen-Anbieter" gelistet).
- Scrollen Sie zu "Schnittstellen", um die vom Partner umgesetzten Datenservices einzusehen.
- Prüfen Sie den Funktionsumfang, falls mehrere Datenservices zur Auswahl stehen. Nutzen Sie dazu die unten verlinkten Entscheidungshilfen.
Datenservice bestellen bzw. einrichten
- Informationen zur Einrichtung finden Sie auf DATEV-Datenservices.
- Folgen Sie der Anleitung zur Bestellung und Einrichtung.
- Nach der Bestellung: Freischaltung in der Software des Mandanten mit der Berater- & Mandantennummer des Bestands. Eine Anleitung finden Sie auf den DATEV-Marktplatz Partnerseiten unter Schnittstellen | Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner.
Daten holen und verarbeiten
Die Funktionsweise der Datenservices variiert. Informationen zur Nutzung und zur Übernahme relevanter Daten finden Sie im DATEV Hilfe-Center.
Ihre Vorteile
- Effizienter und sicherer Datenaustausch
- Hohe Datenqualität
- Optimierte Arbeitsabläufe
- Zeitersparnis durch Automatisierung und bessere Ressourcenverwendung
Unterstützungsangebote
Wenn Sie Informationen zu den DATEV-Datenservices, zum DATEV-Marktplatz oder Informationen zur Einrichtung der Schnittstelle über die MyDATEV Mandantenregistrierung benötigen, unterstützt Sie das Team von DATEV-Partner-Onboarding gerne in einem kostenfreien Online-Gruppen-Training.
Für eine individuelle Einrichtung der DATEV-Datenservices in Ihren Anwendungen können Sie einen kostenpflichtigen Termin buchen.
Beide Optionen finden Sie unter Terminbuchung.
Mehr Informationen finden Sie unter: DATEV-Partner-Onboarding.