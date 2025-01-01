Schnittstellen für die digitalen Prozesse in der Personalwirtschaft
- Erhöhung der Effizienz und Qualität der Lohnbuchführung
- Vor- und nachgelagerte Systeme Ihrer Mandantinnen und Mandanten mit Hilfe eines Online-Fragebogens identifizieren
- Aufbau von technischem Verständnis und strukturierter Herangehensweise bei Anbindung von Schnittstellen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Erfahren Sie, wie Sie mit Hilfe von Schnittstellen die Daten aus den Vorsystemen Ihrer Mandate optimal für die Lohnbuchführung nutzen können. Damit erhöhen Sie nicht nur den Digitalisierungsgrad Ihrer Kanzlei, sondern arbeiten ressourcenschonend mit Ihren Mandantinnen und Mandanten zusammen.
Nach einer Ist-Analyse des Mandats decken Sie gemeinsam mit Ihrem DATEV-Berater ungenutzte Potenziale auf und identifizieren Unternehmen für die Umsetzungsphase.
Inhalte
Mandantenanalyse hinsichtlich der Schnittstellennutzung
Verschaffen Sie sich im Rahmen der Mandantenanalyse einen Überblick, wo Potenzial zur Anbindung der extern eingesetzten Software beim Mandanten besteht und lernen Sie bisher ungenutzte Möglichkeiten kennen.
Schnittstellen-Monitor
Ermitteln Sie mit Hilfe eines Online-Fragebogens das Ökosystem Ihrer Kanzlei.
Im Schnittstellen-Monitor wird abgefragt, welche Software Ihr Mandant für die Erfassung der Personalstammdaten sowie monatlich variablen Stunden/Beträge der Mitarbeiter nutzt und ob Interesse an einer Beratung hinsichtlich einer geeigneten Software besteht.
Im Ergebnismonitor erhalten Sie eine übersichtliche Ergebnisdarstellung der Befragung, wie beispielsweise einen Steckbrief pro Mandat, eine Gesamtauswertung auf Kanzleiebene und die Möglichkeit eines Excel-Exports.
Überblick der Schnittstellenlösungen
Erfahren Sie, welche Schnittstellenlösungen es für die Anwendungen Ihrer Mandanten gibt.
Identifizieren und Priorisieren der vorhandenen Potenziale
Erarbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem DATEV-Berater, bei welchen Mandanten Sie durch die Nutzung von Schnittstellen eine effizientere Lohnbuchführung erzielen können.
Gemeinsam mit uns schaffen Sie eine Basis für die Umsetzung in Ihrer Kanzlei.
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
Hinweis: Die Beratung erstreckt sich über einen Zeitraum von ca. 6 Monaten.