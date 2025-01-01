Mandantenanalyse hinsichtlich der Schnittstellennutzung

Verschaffen Sie sich im Rahmen der Mandantenanalyse einen Überblick, wo Potenzial zur Anbindung der extern eingesetzten Software beim Mandanten besteht und lernen Sie bisher ungenutzte Möglichkeiten kennen.

Schnittstellen-Monitor

Ermitteln Sie mit Hilfe eines Online-Fragebogens das Ökosystem Ihrer Kanzlei.

Im Schnittstellen-Monitor wird abgefragt, welche Software Ihr Mandant für die Erfassung der Personalstammdaten sowie monatlich variablen Stunden/Beträge der Mitarbeiter nutzt und ob Interesse an einer Beratung hinsichtlich einer geeigneten Software besteht.

Im Ergebnismonitor erhalten Sie eine übersichtliche Ergebnisdarstellung der Befragung, wie beispielsweise einen Steckbrief pro Mandat, eine Gesamtauswertung auf Kanzleiebene und die Möglichkeit eines Excel-Exports.

Überblick der Schnittstellenlösungen

Erfahren Sie, welche Schnittstellenlösungen es für die Anwendungen Ihrer Mandanten gibt.

Identifizieren und Priorisieren der vorhandenen Potenziale

Erarbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem DATEV-Berater, bei welchen Mandanten Sie durch die Nutzung von Schnittstellen eine effizientere Lohnbuchführung erzielen können.

Gemeinsam mit uns schaffen Sie eine Basis für die Umsetzung in Ihrer Kanzlei.