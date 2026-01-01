Unternehmen nutzen häufig eine breite Palette unterschiedlicher Softwarelösungen. Für durchgängig digitale Prozesse ist es entscheidend, diese Lösungen miteinander zu verbinden. Ganz einfach funktioniert das mit Software von DATEV und von DATEV-Partnern. So ist ein reibungslosen Datenaustausch jederzeit gewährleistet.
Auf dem DATEV-Marktplatz finden Sie diverse Partner für ERP- und Warenwirtschaftssysteme, Dokumentenmanagementsysteme, E-Commerce und vieles mehr.
Wählen Sie unten Ihren Bedarf.
• Schaffen Sie Transparenz durch eine nahtlose Verbindung zwischen verschiedenen Abteilungen. • Lückenlose Fortführung von Bestandsdaten.
• Archivieren Sie Kassendaten GoBD-konform und sicher in der Cloud. • Führen Sie Ihr Kassenbuch automatisiert.
• Die effiziente Lösung für Ihre Verkaufsbelege: durchgehend digitale Prozesse vom Angebot bis zur Rechnung.
• Mehr Effizienz durch automatisierte Übernahme der Daten aus Ihren Vorsystemen.
