Unabhängig davon, ob Sie bereits ein ERP-System oder ein Warenwirtschaftssystem verwenden, auf der Suche nach einem DATEV-Datenservice sind oder einfach nur nach einer Software zur Rechnungserstellung Ausschau halten: wir bieten die ideale Lösung für Ihre Anforderungen.

Vorhandenes ERP- oder Warenwirtschaftssystem an DATEV anbinden

  1. Software checken

    Notieren Sie die Bezeichnung Ihrer ERP- oder Faktura-Software.

  2. Im Marktplatz suchen

    Prüfen Sie, ob es sich um eine Software eines DATEV-Marktplatz Partners handelt. Erfassen Sie dazu auf dem DATEV-Marktplatz im Suchfeld den Namen der Software.

  3. ERP- oder Warenwirtschaftssystem finden

    Klicken Sie in der Trefferliste auf den Namen der Partner-Software und scrollen Sie bis zum Abschnitt Schnittstellen. Hier finden Sie die Bezeichnung der passenden Schnittstelle.

  4. Bestellen und Einrichten

    Wählen Sie die Schnittstelle und folgen Sie den Anweisungen. Dort finden Sie Einrichtungsanleitungen und Ansprechpartner.

Hier finden Sie weitere Angebote über den DATEV-Marktplatz hinaus

  1. Softwarehersteller mit DATEV-Online-Schnittstelle finden

    Im Developer-Portal finden Sie eine Übersicht der Softwarehersteller, die einen DATEV-Datenservice umge­setzt haben, aber nicht auf dem DATEV-Marktplatz vertreten sind. 

  2. Softwarehersteller fragen

    Wenn Sie auch bei den Softwareherstellern mit DATEV-Online-Schnittstellen nicht fündig geworden sind, dann wen­den Sie sich an den Hersteller Ihrer Software bezüglich der Implementierung einer standardisierten Schnittstelle. Weitere Informationen dazu finden Sie im Developer-Portal.

  3. Wenden Sie sich an uns

    Falls der Softwareherstel­ler keinen DATEV-Datenservice integrieren möchte, wenden Sie sich an unser Team Individuelle Softwarelösungen. Gemeinsam finden wir eine Lösung.

Sie haben noch kein ERP- oder Warenwirtschaftssystem im Einsatz?

Wenn Sie erstmalig ein ERP-System in Ihrem Unternehmen einführen oder ein neues System mit Schnittstelle zu DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen etablieren möchten, besuchen Sie unseren DATEV-Marktplatz. DATEV arbeitet mit über 200 DATEV-Marktplatz-Partnern effizient zusammen. Die ERP-Hersteller haben die Schnittstelle zur DATEV-Buchführung implementiert.Vereinbaren Sie direkt mit dem gewünschten Hersteller einen Beratungstermin.

Vorteile

  • Bestehende Adressen und Bankverbindungen Ihrer Geschäftspartner nutzen
  • Für das Controlling auf Ihre Vorjahreswerte zurückgreifen
  • Offene-Posten-Buchführung, Forderungsmanagement und Zahlungsverkehr reibungslos fortführen

Machbarkeitsanalyse

Sie können die Datenübernahme selbst oder mit Ihrem DATEV Solution Partner durchführen. Aufwand und Komplexität der einmaligen Datenübernahme sollten realistisch eingeschätzt werden.
 
Leistungsumfang:
  • Kurzanalyse Ihrer Daten (erste Machbarkeitsanalyse)
  • Aufwandschätzung für die Datenübernahme oder Empfehlung einer Vorstudie mit genauer Analyse der Sachverhalte
  • Unterlagen für die Durchführung einer einmaligen Datenübernahme

ERP- und Warenwirtschaftssysteme für spezifische Branchen

Jede Branche tickt anders. Daher helfen keine Lösungen von der Stange, sondern es braucht branchenspezifische Software. Wir bieten Lösungen für diese Branchen:

Weitere Informationen rund um Schnittstellen bei DATEV

