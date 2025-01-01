Das Softwarepaket DATEVkommunal berücksichtigt sämtliche Besonderheiten der öffentlichen Hand und beinhaltet als durchgängige Komplettlösung alle relevanten Lösungen - von der Finanzbuchführung über die Planung und Überwachung des Haushaltes bis hin zur Veranlagung von Steuern, Beiträgen und Gebühren sowie dem Jahresabschluss. Das in sich geschlossene Softwaresystem ermöglicht Ihnen eine einheitliche Benutzer- und Bedienoberfläche für alle Bereiche Ihrer täglichen Arbeit. Mit dem DATEV Arbeitsplatz für den Public Sector steht Ihnen ein zentrales Cockpit für Ihre Verwaltung zur Verfügung.

