Das Programm Zusatzmodul Web-Planung ist ein Haushalts- und Steuerungssystem, das sich speziell an öffentliche Einrichtungen / Unternehmen richtet.

Das Programm unterstützt den dezentralen Planungsprozess. Mithilfe der Online-Lösung können Sie Planungsdaten durch dezentrale Planer direkt im Zusatzmodul Web-Planung erfassen und anschließend in die DATEV Haushaltsplanung importieren.

Die Online-Lösung bietet einen einfachen Programmeinstieg via DATEV SmartLogin. DATEV SmartLogin ist eine mobile App für Smartphone/Tablet und ermöglicht eine sichere und komfortable Anmeldung in DATEV-Online-Anwendungen. Die Anmeldung in der App funktioniert mittels Passwort. Alternativ kann man sich auch per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung anmelden.

Voraussetzung: Folgende Programme müssen zusätzlich installiert sein: