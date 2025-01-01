Zusatzmodul Web-Planung
- Performante, sichere und integrierte Planwerterfassung
- Direkter Import der Planwerte in den Haushaltsplan
- Ermöglicht die Erfassung der Planwerte ohne Arbeitsplatzinstallation in einer einfachen, intuitiven Oberfläche
Inhalte
Beschreibung
Das Programm Zusatzmodul Web-Planung ist ein Haushalts- und Steuerungssystem, das sich speziell an öffentliche Einrichtungen / Unternehmen richtet.
Das Programm unterstützt den dezentralen Planungsprozess. Mithilfe der Online-Lösung können Sie Planungsdaten durch dezentrale Planer direkt im Zusatzmodul Web-Planung erfassen und anschließend in die DATEV Haushaltsplanung importieren.
Die Online-Lösung bietet einen einfachen Programmeinstieg via DATEV SmartLogin. DATEV SmartLogin ist eine mobile App für Smartphone/Tablet und ermöglicht eine sichere und komfortable Anmeldung in DATEV-Online-Anwendungen. Die Anmeldung in der App funktioniert mittels Passwort. Alternativ kann man sich auch per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung anmelden.
Voraussetzung: Folgende Programme müssen zusätzlich installiert sein:
- DATEV Haushaltsplanung
Leistungen
Dezentrale Planung im Programm DATEV Web-Planung gemäß hinterlegten Dienststellen- und Mitarbeiterberechtigungen
Anlage eines dezentralen Planbereichs
Export der dezentralen Planungsdaten auf Basis von Kostenstellen, Dienststellen und gleichzeitiger Gegenüberstellung von Vergleichswerten (z.B. Vorjahres-Planwerte, prognostizierte Ist-Werte des aktuellen Wirtschaftsjahres) zur Erfassung in der Web-Planung
Erfassung der Planwerte inkl. Finanzjahre in der Weboberfläche
Anzeige von Notizen und Erläuterungen in der Web-Oberfläche
Import eines Planbereichs oder mehrerer Planbereiche in die DATEV Haushaltsplanung
Die Stammdatenpflege und Erhaltung erfolgt in der DATEV Haushaltsplanung