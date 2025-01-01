Bereits heute werden für mehr als 1,2 Millionen Unternehmen über 4 Milliarden digitale Belege in der DATEV-Cloud gespeichert. Damit ist die DATEV-Cloud ein wichtiger Erfolgsfaktor für unsere Mitglieder, Kundinnen und Kunden.
Im Rahmen der Portfolioentwicklung wird DATEV in den nächsten Jahren das Cloud-Angebot konsequent ausbauen und stetig um neue Cloud-Anwendungen und -Services ergänzen. Dabei steht die zukunftsfähige Gestaltung der Prozesse in der Kanzlei und die einfache digitale Zusammenarbeit mit Mandantinnen und Mandanten im Fokus. Ziel ist es, unsere Kundinnen und Kunden heute und in Zukunft optimal zu unterstützen.
Also: Kommt mit in die Zukunft!
Die Strategie
Das DATEV-Produktportfolio wird in den kommenden Jahren Schritt für Schritt in die Cloud entwickelt. Im Fokus steht dabei die Gestaltung eines durchgängigen und stimmigen Dienstleistungsprozesses für unsere Anwender.
Neue Möglichkeiten entdecken
Hochwertige On-Premises-Lösungen werden stetig mit Cloud-Services ergänzt und sorgen so für einfache Prozesse zwischen Kanzlei und Mandanten. Wir zeigen, was heute schon möglich ist.
Bereit für die Cloud: Schritt für Schritt in eine digitale Zukunft
Die Zukunft der Zusammenarbeit ist digital – und beginnt jetzt. DATEV unterstützt Kanzleien und Mandanten mit praxisnahen Cloud-Lösungen für effizientere Prozesse, intelligente Automatisierung und höchste Datensicherheit. Starten Sie heute und profitieren Sie morgen.
Der Ausblick
Wir bringen stetig neue Produkte auf den Markt, die die Zusammenarbeit zwischen Kanzleien und Unternehmen weiter optimieren.