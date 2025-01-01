Bereits heute werden für mehr als 1,2 Millionen Unternehmen über 4 Milliarden digitale Belege in der DATEV-Cloud gespeichert. Damit ist die DATEV-Cloud ein wichtiger Erfolgsfaktor für unsere Mitglieder, Kundinnen und Kunden.

Im Rahmen der Portfolioentwicklung wird DATEV in den nächsten Jahren das Cloud-Angebot konsequent ausbauen und stetig um neue Cloud-Anwendungen und -Services ergänzen. Dabei steht die zukunftsfähige Gestaltung der Prozesse in der Kanzlei und die einfache digitale Zusammenarbeit mit Mandantinnen und Mandanten im Fokus. Ziel ist es, unsere Kundinnen und Kunden heute und in Zukunft optimal zu unterstützen.

Also: Kommt mit in die Zukunft!