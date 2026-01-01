Einige DATEV-Programme - zum Beispiel LODAS - bieten die Möglichkeit, die Datenverarbeitung direkt im RZ durchzuführen. Der PC in der Kanzlei wird dabei zum reinen Terminal für die Datenein- und -ausgabe. Auch Security-Dienste wie E-Mail-Verschlüsselung, DATEVnet oder verschiedene Online-Anwendungen, wie etwa die Mandanten-Fernbetreuung, basieren auf dem Rechenzentrum, ohne dass die Nutzerinnen und Nutzer dies unmittelbar bemerken.

Innerhalb der steuerberaterlichen Aufgaben werden über das Rechenzentrum Daten an Finanzämter, Sozialversicherungsträger und Banken übermittelt. auch findet der millionenfache Druck und Versand von Lohndokumenten statt.

Natürlich werden auch nach wie vor klassische Rechenzentrumsleistungen wie Datenarchivierung, Datensicherung und Hosting erbracht. Das DATEV-RZ stellt Software und fällige Updates schnell und einfach bereit. Bei Bedarf können Datenauswertungen und -analysen durchgeführt werden, um alarmierenden Abweichungen von den erwarteten Werten auf die Spur zu kommen, die Plausibilität von Ergebnissen zu prüfen und Trends in der Geschäftsentwicklung von Mandantenbetrieben frühzeitig zu erkennen.