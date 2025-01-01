Produktnahe Beratungen
Der optimale Softwareeinsatz und die Anbindung von Schnittstellen sind entscheidende Erfolgsfaktoren für Ihre Kanzlei. Experten von DATEV beraten Sie zur Produktnutzung sowie zur Gestaltung der jeweiligen Prozesse.
Managementberatungen
Sie als Kanzlei stehen heute vor mehreren Herausforderungen: Neue Mitarbeitende gewinnen, Prozesse effizient und digital gestalten, neue Dienstleitungsangebote entwickeln und passende Preis- und Honorarstrategien finden. Gemeinsam mit den Experten von DATEV stellen Sie die richtigen Weichen für eine erfolgreiche Zukunft!
DATEV Wissens-Scout – Ihr Update für Wissen und Weiterbildung
Mit dem DATEV Wissens-Scout bleiben Sie immer bestens informiert: Wir liefern Ihnen maßgeschneiderte Informationen zu unserem umfassenden Wissens- und Weiterbildungsangebot – abgestimmt auf Ihre persönlichen Interessen.
Wählen Sie einfach die Themen aus, die für Sie relevant sind. Sie erhalten dann regelmäßig Empfehlungen aus den Bereichen Seminare, Kanzlei-Beratungen, Fachliteratur und Recherchemedien.
Ihr Vorteil: Sie erhalten nur die Inhalte, die wirklich zu Ihnen passen – direkt und bequem per E-Mail. So sparen Sie Zeit bei der Informationssuche und sind immer auf dem neuesten Stand.