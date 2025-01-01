-

Produktnahe Beratungen​

Der optimale Softwareeinsatz und die Anbindung von Schnittstellen sind entscheidende Erfolgsfaktoren für Ihre Kanzlei.​ Experten von DATEV beraten Sie zur Produktnutzung sowie zur Gestaltung der jeweiligen Prozesse. ​​

 

Mehr erfahren
-

Managementberatungen​

Sie als Kanzlei stehen heute vor mehreren Herausforderungen: Neue Mitarbeitende gewinnen, Prozesse effizient und digital gestalten, neue Dienstleitungsangebote entwickeln und passende Preis- und Honorarstrategien finden. ​Gemeinsam mit den Experten von DATEV stellen Sie die richtigen Weichen für eine erfolgreiche Zukunft!​​​

 

Mehr erfahren

  • Individuelle Lösungen

    Jede Kanzlei ist einzigartig. Eine persönliche Beratung ermöglicht maßgeschneiderte Strategien, die genau auf die spezifischen Bedürfnisse und Ziele der Kanzlei abgestimmt sind.​

  • Effizienzsteigerung

    Durch professionelle Beratung können Prozesse optimiert und effizientere Arbeitsabläufe implementiert werden. Dies spart Zeit und Kosten, wodurch die Kanzlei wettbewerbsfähiger wird.​

  • Wettbewerbsvorteil

    Mit persönlicher Beratung können Kanzleien aktuelle Trends und Best Practices besser verstehen und anwenden. Dies verschafft ihnen einen klaren Vorteil gegenüber Mitbewerbern.​

  • Mitarbeiterzufriedenheit

    Effektive Managementstrategien und optimaler Softwareeinsatz fördern eine positive Arbeitskultur und steigern die Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter​

  • Zukunftssicherheit

    Durch die Unterstützung eines erfahrenen Beraters können Kanzleien besser auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet werden und langfristige Erfolge sichern.​

Für jeden Bedarf das passende Beratungsformat

Beratung vor Ort

Bei Beratungen vor Ort besucht Sie ein DATEV-Berater oder eine -Beraterin für einen Tag oder länger in Ihrer Kanzlei.​

Beratung online

​Eine DATEV-Beraterin oder ein DATEV-Berater schaltet sich per Fernbetreuung online auf Ihren PC und hilft Ihnen bei Ihrem Anliegen. Als Kurzberatung, Halbtags- oder Ganztagsberatung.​

Beratungspakete

Beratungspakete sind Zusammenstellungen aus mehreren Beratungskomponenten bzw. Zusatzleistungen.​

DATEV Wissens-Scout – Ihr Update für Wissen und Weiterbildung

Mit dem DATEV Wissens-Scout bleiben Sie immer bestens informiert: Wir liefern Ihnen maßgeschneiderte Informationen zu unserem umfassenden Wissens- und Weiterbildungsangebot – abgestimmt auf Ihre persönlichen Interessen.

Wählen Sie einfach die Themen aus, die für Sie relevant sind. Sie erhalten dann regelmäßig Empfehlungen aus den Bereichen Seminare, Kanzlei-Beratungen, Fachliteratur und Recherchemedien. 

Ihr Vorteil: Sie erhalten nur die Inhalte, die wirklich zu Ihnen passen – direkt und bequem per E-Mail. So sparen Sie Zeit bei der Informationssuche und sind immer auf dem neuesten Stand.

Jetzt Newsletter abonnieren