Die IT ist eine zentrale Arbeitsbasis, die im Idealfall reibungslos im Hintergrund bei Ihnen in der Kanzlei funktioniert.

Dafür ist es wichtig, eine passende IT-Strategie festzulegen und Grundsatzentscheidungen zu treffen, z. B. zum Einsatz von IT-Sicherheitslösungen oder zum Outsourcing Ihrer IT-Systeme.

DATEV unterstützt Sie beim Thema IT & Technik mit verschiedenen Softwarelösungen und weiteren Unterstützungsangeboten.