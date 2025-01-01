Die IT ist eine zentrale Arbeitsbasis, die im Idealfall reibungslos im Hintergrund bei Ihnen in der Kanzlei funktioniert.
Dafür ist es wichtig, eine passende IT-Strategie festzulegen und Grundsatzentscheidungen zu treffen, z. B. zum Einsatz von IT-Sicherheitslösungen oder zum Outsourcing Ihrer IT-Systeme.
DATEV unterstützt Sie beim Thema IT & Technik mit verschiedenen Softwarelösungen und weiteren Unterstützungsangeboten.
Mit DATEV-Cloud-Sourcing nutzen Sie Ihre DATEV-Software direkt aus der DATEV-Cloud.
Ihre Server-Systeme befinden sich sicher im DATEV-Rechenzentrum.
DATEV IT-Sicherheitslösungen schützen Ihre sensiblen Kanzlei- und Mandatsdaten so sicher wie nötig und so einfach wie möglich.
Diese Lösungen begleiten Sie sicher durch den Kanzleialltag, egal ob bei der täglichen Arbeit, mobil oder in der Kommunikation.
Dokumente und Informationen, die in Ihrer Kanzlei per E-Mail ausgetauscht werden, müssen rechtssicher archiviert werden.
Dies ist mit der Lösung eines DATEV Marktplatz Premium Partners möglich.
Integrieren Sie mit DATEV Telefonie Basis das computergestützte Telefonieren nahtlos in Ihren digitalen Arbeitsprozess in der Kanzlei.
Videokonferenzen sind heute nicht mehr wegzudenken. Sie erleichtern uns den Austausch mit Kunden, Mandantinnen und Mandanten oder dem speziellen Ansprechpartner bei DATEV.
Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten Videokonferenzsysteme einzusetzen.
