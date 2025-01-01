Für Ihre Kanzlei und Ihre Mandanten
Der DATEV-Marktplatz Premium Partner MailStore bietet eine Lösung für die sichere E-Mail-Archivierung. Die von DATEV empfohlene Partnerlösung MailStore Server ermöglicht eine einfache und rechtssichere E-Mail-Archivierung in Ihrer Kanzlei und bei Ihren Mandanten.
Ihre Vorteile
- Sicher und gesetzteskonform: Sie archivieren E-Mails nach den Richtlinien der EU-Datenschutzgrundverordnung und schützen sie vor Datenverlust.
- Schnelle E-Mail-Suche: Eine schnelle Volltextsuche über alle E-Mails und Dateianhänge
- Komfortabel im Einsatz: Der MailStore Server ist einfach zu installieren und muss selten gewartet werden.
Gesetzeskonform arbeiten mit personenbezogenen Daten
Überzeugen Sie sich selbst von der modernen E-Mail-Archivierungslösung des DATEV-Marktplatz Premium Partners MailStore. Sie speichert Kopien Ihrer E-Mails sicher und gesetzeskonform zentral im Archiv. So sind sie jederzeit für Sie verfügbar.