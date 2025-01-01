Das auf Mailstore basierende Zusatzmodul "E-Mail-Komplettarchiv" ist sowohl für DATEVasp als auch DATEV-SmartIT verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie hier:

Alternativ kann für DATEVasp Mailstore auf einem separaten Fremdsoftware-Server betrieben werden. Die Installation kann über das DATEVasp Serviceportal beauftragt werden. Durch das Hosting der Software können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung (Kapitel 6.7) bzw. die aktuelle Preisliste. Installation und Updates werden durch DATEVasp entsprechend der Kosten im Servicekatalog übernommen.

Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.