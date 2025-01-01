Highlights
- Hilfe bei der Einhaltung der EU-DSGVO
- Schutz vor Datenverlust
- Schnelle Volltextsuche über E-Mails und Dateianhänge
- Einfach zu installieren, zuverlässig und wartungsarm
Weitere Funktionen
- E-Mails per Mausklick aus dem Archiv wiederherstellen
- Einfache Integration in Outlook
- Für nahezu alle E-Mail-Systeme geeignet
- Abschaffung von Postfachbegrenzungen
- Unabhängigkeit von PST-Dateien
- Entlastung von E-Mail-Servern
- Vereinfachung von Backup und Restore
- Vollständige Archivierung durch Journaling
- Reduzierung des Speicherbedarfs um bis zu 70%
- Integrierte Speichertechnologie
Schnittstellen
MailStore und DATEV haben gemeinsam ein Migrationswerkzeug entwickelt, das beim Umstieg von DATEV auf MailStore unterstützt. MailStore-Partner unterstützen gerne bei der Einrichtung und Migration. MailStore-Partner, die sich über das Webinar zur Migration zertifiziert haben, sind hier zu finden.
Eine Schnittstelle, um Daten aus der Partnerlösung in ein DATEV-Programm zu übergeben, ist weder vorhanden noch geplant.
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Das auf Mailstore basierende Zusatzmodul "E-Mail-Komplettarchiv" ist sowohl für DATEVasp als auch DATEV-SmartIT verfügbar.
Alternativ kann für DATEVasp Mailstore auf einem separaten Fremdsoftware-Server betrieben werden. Die Installation kann über das DATEVasp Serviceportal beauftragt werden. Durch das Hosting der Software können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung (Kapitel 6.7) bzw. die aktuelle Preisliste. Installation und Updates werden durch DATEVasp entsprechend der Kosten im Servicekatalog übernommen.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.