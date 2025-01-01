Mithilfe des Dokumentenmanagement-Systems DATEV DMS organisieren Sie alle in der Kanzlei anfallenden Dokumente und beschleunigen Ihre Geschäftsprozesse.

In DATEV DMS werden alle Dokumente zentral archiviert und stehen zugriffsberechtigten Personen zur weiteren Bearbeitung jederzeit zur Verfügung. Das verringert Durchlaufzeiten, vermeidet Doppelarbeiten und beschleunigt die Suche nach Dokumenten erheblich. Bei Rückfragen kann jeder sofort Auskunft zum aktuellen Arbeitsstand geben.

DATEV DMS ist ein Workflow-Instrument, das Ihre Prozesse gezielt unterstützt. Zu bearbeitende Dokumente werden digitalisiert und direkt den zuständigen Mitarbeitenden zugewiesen. Weiterleitung und Bearbeitung erfolgen digital. Somit ist immer sichergestellt, dass alle relevanten Informationen bei Aufruf des Dokuments verfügbar sind.

Integrierte Funktionen wie OCR und Posteingangsassistent unterstützen Sie zusätzlich. Beide helfen Ihnen dabei Ihre Kanzleiprozesse zu beschleunigen. Die OCR-Volltextrecherche ermöglicht eine umfassende Suche auch in Bilddateien und damit über den gesamten Dokumentenbestand, was zu schnelleren Suchergebnissen führt.

Der Posteingangs- und Postausgangsprozess sowie die laufende Bearbeitung werden durch den Posteingangsassistenten erleichtert. Dieser analysiert automatisch die Inhalte eingescannter Dokumente und belegt – in Verbindung mit dem kanzleispezifischen Ablage-Knigge – automatisch entsprechende Felder der Ablagemaske vor. Die Zuordnungen müssen dann nur noch auf ihre Korrektheit geprüft werden, bevor Sie sie speichern.

Hinweis: Nach der Installation und Aktivierung von DATEV DMS gibt es keine Möglichkeit den Funktionsumfang auf Dokumentenablage bzw. Dokumentenablage mit Revisionssicherheit zurückzustellen.

Tipp: Gute Prozesse leben davon, von Beginn an durchgängig strukturiert aufgebaut zu sein. Damit Sie und Ihre Kanzlei alle Mehrwerte von DATEV DMS ausschöpfen können, empfehlen wir Ihnen eine professionelle Prozessberatung.