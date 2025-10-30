Highlights
- Alle Funktionen sind aus DATEV DMS steuerbar
- Vollautomatische Mandanten-Cloud
- Sichere Cloud-Lösung
- Zugriff über alle gängigen Devices (Windows, Mac, iOS, Android)
- Komplettes Branding im Design der Kanzlei
Weitere Funktionen
- Dokumenten-Export aus DMS
- Dokumenten-Import in DMS
- Dokumenten-Synchronisation mit DMS
- Laufwerkseinbindung Windows/Mac
- Information über Neuanlage/Sync
Schnittstellen
DATEVconnect Dokumentenmanagement
Allgemein
Mit DATEVconnect Dokumentenmanagement können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und DATEV DMS ausgetauscht werden, wenn die Programme im selben Netzwerk eingesetzt werden.
Speziell bei diesem Partner
Das Produkt "DRACOON for DATEV" hat die Hersteller-Schnittstelle "DRACOON for DATEV DMS" und spricht über die DATEV Schnittstelle DATEVconnect Dokumentenmanagementsystem die Software DATEV DMS an.
Eine komplette Neuanlage des Mandanten aus DATEV DMS in DRACOON ist über die Schnittstelle möglich. Hierzu werden auf Basis der DATEV-Identität automatisiert DRACOON Projekträume angelegt.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Hilfe-Dokument: Assistent zur Einrichtung der Schnittstelle.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Lösung besteht sowohl aus Cloud- als auch aus On-Premise-Komponenten (PC-Lösung).
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden. Der Einsatz dieser Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich.
Durch das Hosting der On-Premise-Komponenten können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.
Für DATEVasp kann die Prüfung für eine mögliche Installation der PC-Lösung im Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Zertifizierungen
Datenschutz und Informationssicherheit
Ein ISO 27.001-Zertifikat für das Unternehmen Dracoon GmbH, durch die TÜV Rheinland Cert GmbH erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum bis 30.10.2025, liegt vor.
Geltungsbereich: Development, Operations, Product, Sales, Marketing, People & Culture, Finance, BI & Controlling, Security & GRC.
Disclaimer
Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.
DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.
