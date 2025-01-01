DATEVconnect Dokumentenmanagement
- Einfacher bidirektionaler Datenaustausch zwischen DATEV DMS oder Dokumentenablage und einer Fremdsoftware
- Flexible Integration von unterschiedlichen Lösungen
- Erweiterte Möglichkeiten für DATEV DMS oder Dokumentenablage
- Optimierte dokumentbasierte Prozesse
Um DATEVconnect Dokumentenmanagement nutzen zu können, müssen Sie folgende Programme einsetzen:
Nutzungsvoraussetzungen
- DATEVconnect
und
- DATEV DMS oder Dokumentenablage
Inhalte
Beschreibung
Verbinden Sie DATEV DMS oder Dokumentenablage mit Softwarelösungen anderer Hersteller und runden Sie Ihre digitalen Prozesse ab.
DATEVconnect Dokumentenmanagement ermöglicht die Anbindung von Softwarelösungen anderer Hersteller an DATEV DMS oder Dokumentenablage. Umsetzung und Umfang der Anbindung erfolgt über den jeweiligen Softwarehersteller.
Mithilfe der Schnittstelle können Sie u.a. folgende Aktionen über die angebundene Softwarelösung durchführen:
-
Dokumente aus dem DATEV-Dokumentenmanagement an die Schnittstelle übergeben.
-
Dokumente inkl. Eigenschaften im DATEV-Dokumentenmanagement neu ablegen (inkl. neuer ID).
-
Dokumente ändern, z.B. Änderung der Dokumenteigenschaften oder Strukturelemente.
-
Dokumente abrufen (inkl. Eigenschaften), z.B. anhand der ID.
-
Bestehende Ablagestruktur im DATEV-Dokumentenmanagement abfragen, z.B. Ordner oder Bereiche.
Leistungen
Das Produkt bietet eine Schnittstelle zwischen DATEV DMS oder Dokumentenablage und Ihrer Fremdsoftware.
Hinweis
Damit Sie vom Zusammenspiel zwischen DATEV- und Partner-Software profitieren und bewährte Datenqualität erhalten, prüft DATEV die fehlerfreie Übertragung über die Schnittstelle. Unsere Software-Partner bekommen dafür von DATEV die nötigen Schnittstellenvorgaben.
Weitere Funktionen und Eigenschaften des Hersteller-Produktes sowie der Schnittstelle stehen in der Verantwortung des jeweiligen Software-Partners. Informieren Sie sich bei Bedarf darüber sowie über die Informationen zur technischen Prüfung auf der Seite Schnittstellenvorgaben .