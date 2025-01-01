Verbinden Sie DATEV DMS oder Dokumentenablage mit Softwarelösungen anderer Hersteller und runden Sie Ihre digitalen Prozesse ab.

DATEVconnect Dokumentenmanagement ermöglicht die Anbindung von Softwarelösungen anderer Hersteller an DATEV DMS oder Dokumentenablage. Umsetzung und Umfang der Anbindung erfolgt über den jeweiligen Softwarehersteller.

Mithilfe der Schnittstelle können Sie u.a. folgende Aktionen über die angebundene Softwarelösung durchführen: