Highlights
- Effizient, nachhaltig und unmittelbar aus DATEV heraus
- Automatische Übernahme der Stammdaten
- Workflow für mehrere Dokumente per Dokumentenmappe
- Gegenzeichnung ohne Registrierung mit Zwei-Faktor-Authentifizierung
- Digitale Unterschrift made in Germany, gehostet in deutschen BSI-zertifizierten Rechenzentren
Weitere Funktionen
- Einfache Abbildung von komplexen Unterschrifts- und Freigabeprozessen
- Als externe Lösung oder direkt in DATEV DMS/Dokumentenablage integriert
- Nutzung von fortgeschrittenen und qualifizierten elektronischen Signaturen
- Individuelle Platzierung der Unterschrift, auch für Gegenzeichner
- Lösung in Deutschland entwickelt und in deutschen, BSI-zertifizierten Rechenzentren gehostet
- Nutzung auf iOS- und Android-Geräten, auch per App
- Vollständige Whitelabeling-Möglichkeiten: Der Mandant bleibt im Kanzlei-Kosmos
- Eigene Mailserver-Anbindung: Kanzlei-Mailadresse als Absender mit individuellen Texten und Mandantenportal im eigenen Design
- Einfacher und weltweiter Zugang durch cloudbasierte Browser-Lösung
- Mandanten benötigen keinen eigenen Account
Einblick in die Lösung
Schnittstellen
DATEVconnect Dokumentenmanagement
Allgemein
Mit DATEVconnect Dokumentenmanagement können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und DATEV DMS ausgetauscht werden, wenn die Programme im selben Netzwerk eingesetzt werden.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV zu DATEVconnect
- Hilfe-Dokument : Assistent zur Einrichtung der Schnittstelle.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Lösung besteht sowohl aus Cloud- als auch On-Premises-Komponenten (PC-Lösung).
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Durch das Hosting der On-Premises-Komponenten können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung / DATEV-SmartIT Leistungsübersicht bzw. die aktuelle Preisliste.
Für DATEVasp kann die Prüfung für eine mögliche Installation der PC-Lösung im Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument „DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden“).
Für DATEV-SmartIT kann die Installation der PC-Lösung im Serviceportal bzw. direkt beim Hersteller beauftragt werden (siehe Leistungsübersicht „DATEV-SmartIT Leistungsübersicht“).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Zertifizierungen
Datenschutz und Informationssicherheit
Ein ISO 27.001-Zertifikat für das Unternehmen FP Digital Business Solutions GmbH, durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 18.01.2027, liegt vor.
Geltungsbereich: unternehmensinterne Prozesse und Abläufe sowie alle Applikationen, Dienste und Systeme inklusive eigener Hardwarekomponenten im RZ und eigener Softwarekomponenten, die im RZ laufen bzw. für die Administration und den Support notwendig sind.
Disclaimer
Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.
DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.
