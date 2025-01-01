Zwei Männer und eine Frau sitzen im Büro vor dem Laptop

Einsteigen in die digitale Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten

Arbeiten Sie digital mit Ihren Mandanten in der Finanzbuchführung über DATEV Unternehmen online zusammen. Der Schlüssel dazu ist der digitale Belegaustausch. Mandanten scannen Belege und übertragen sie ins DATEV-Rechenzentrum. Dort stehen die digitalisierten Belege und Dokumente zentral zur Verfügung. und können direkt in die Buchführung übernommen werden.

Frau ist im Büro und fotografiert mit dem Handy eine Rechnung ab

Digitale Daten automatisiert übernehmen

Digitale Datenströme sind der Einstieg in die Automatisierung von Arbeitsprozessen. Anstatt Daten aufwendig manuell zu erfassen, übernehmen Sie die Daten mithilfe der DATEV-Datenservices automatisiert in die Kanzlei und verarbeiten sie mit einem hohen Automatisierungsgrad gleich in der Buchführung.

Die Lösungen der DATEV-Marktplatz Partner sind über Datenservices mit den DATEV-Produkten verbunden. Diese sorgen so nicht nur für einen automatisierten und sicheren Datenaustausch, sondern optimieren zudem die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten.

Steuerberater und sein Mandant stehen in der Lagerhalle

Geschäftsdokumente versenden und empfangen mit DATEV SmartTransfer

Mit DATEV SmartTransfer müssen Sender und Empfänger von Rechnungen, Gutschriften oder Bestellungen sich nicht mehr auf ein gemeinsames Datenformat einigen, um ihren Informationsfluss digital zu organisieren. Der Empfänger erhält die Daten automatisch in dem Format, in dem er sie benötigt.

Die Daten können in nachgelagerten ERP- und Warenwirtschaftssysteme und Rechnungsschreibungsprogrammen übertragen und dort weiterverarbeitet werden - ohne Eingriffe in die verwendeten Systeme oder in Ihre IT-Infrastruktur.

MeinFiskal: Lösungen rund um die ordnungsgemäße Kassenführung

Beraten Sie Ihre Mandanten rund um das Thema Kasse, um bei nicht ordnungsgemäßer Kassenführung Hinzuschätzungen im Unternehmen zu vermeiden.

Drei Personen im Büro und unterhalten sich im Flur

Beratung zur Verfahrensdokumentation

Die rechnungsrelevanten Systeme werden auch künftig weiter digitalisiert und automatisiert, soviel ist sicher. Vor diesem Hintergrund wird eine rechtssichere Verfahrensdokumentation zu den innerbetrieblichen Prozessen und Kontrollsystemen immer wichtiger. Mit unserer Lösung helfen Sie Ihren Mandanten nicht nur beim Einführen einer Verfahrensdokumentation. Sie können sie auch beim Optimieren ihrer Prozesse unterstützen.