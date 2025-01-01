Mit DATEV SmartTransfer müssen Sender und Empfänger von Rechnungen, Gutschriften oder Bestellungen sich nicht mehr auf ein gemeinsames Datenformat einigen, um ihren Informationsfluss digital zu organisieren. Der Empfänger erhält die Daten automatisch in dem Format, in dem er sie benötigt.

Die Daten können in nachgelagerten ERP- und Warenwirtschaftssysteme und Rechnungsschreibungsprogrammen übertragen und dort weiterverarbeitet werden - ohne Eingriffe in die verwendeten Systeme oder in Ihre IT-Infrastruktur.

