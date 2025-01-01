Die rechnungsrelevanten Systeme werden auch künftig weiter digitalisiert und automatisiert, soviel ist sicher. Vor diesem Hintergrund wird eine rechtssichere Verfahrensdokumentation zu den innerbetrieblichen Prozessen und Kontrollsystemen immer wichtiger.
Mit unserer Lösung helfen Sie ihren Mandanten nicht nur beim Einführen einer Verfahrensdokumentation. Sie können sie auch beim Optimieren ihrer Prozesse unterstützen.
Unterstützung in sieben Schritten
Das leistet die DATEV-Lösung zur Verfahrensdokumentation für Sie:
- Erstberatung mit Entscheidung zur Verfahrensdokumentation
- Verfahrensdokumentation einrichten
- Einweisung protokollieren
- Änderungen unterjährig dokumentieren
- Verfahrensdokumentation anpassen auf den neuesten Stand
- Überprüfungsbericht als Nachweis für die Finanzverwaltung erstellen
- Verfahrensdokumentation jährlich überprüfen
Die Leistungsmerkmale der DATEV-Lösung zur Verfahrensdokumentation im Überblick:
Vorteile für Steuerberatungskanzlei
- Regelt die Zusammenarbeit zwischen Mandant und Kanzlei und verbessert damit das Qualitätsmanagement
- Verfahrensdokumentation erstellen und überprüfen als neues Beratungsangebot der Kanzlei
- Die Analyse der Prozesse bietet die Chance, das Unternehmen noch besser kennenzulernen
- Mit dem Zusatzmodul Abschlussprüfung Verfahrensdokumentation können Sie Ihren Mandanten das Beratungsangebot sofort anbieten
Vorteile für Mandantenunternehmen
- Regelt die Zusammenarbeit zwischen Mandant und Kanzlei und verbessert damit das Qualitätsmanagement
- Eine Verfahrensdokumentation vermeidet den Verdacht auf Vorsatz oder Leichtfertigkeit
- Bestehende Prozesse werden dokumentiert und gegebenenfalls optimiert
- Durch transparente Prozesse und Zuständigkeiten können neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schneller eingearbeitet werden
- Papierbelege können vernichtet werden, wenn die Verfahrensdokumentation ersetzendes Scannen und das revisionssichere Archiv genutzt werden
Gehen Sie einen Schritt weiter
Die Verfahrensdokumentation kann der erste Baustein zum Aufbau eines Tax Compliance-Management-Systems sein. Erfahren Sie mehr darüber im Online-Seminar.