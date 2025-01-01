Besuchen Sie auch unsere kostenfreie DATEV Info online Veranstaltung:

Verfahrensdokumentation mit DATEV

Erschließen Sie neue Beratungsfelder – unterstützen Sie Ihren Mandanten bei der Erstellung einer Verfahrensdokumentation nach den GoBD.

Abschlussprüfung Verfahrensdokumentation unterstützt Sie mit Vorlagen für die Verfahrensdokumentation zur Belegablage, zur Belegabgabe digitaler Belege (E-Rechnung), zum ersetzenden Scannen, zur Prozessbeschreibung PayPal, zur Kassenführung und zur Corona-Dokumentation.

Die Vorlagen basieren auf den Muster-Verfahrensdokumentationen des AWV e.V., BStBK und DStV.

Neu: Die Verfahrensdokumentation Belegablage digitaler Belege wurde speziell für den DATEV-Prozess Umgang und Archivierung von E-Rechnungen und digitalisierter Belege inklusive Ersetzendem Scannen erstellt. Vorlage hierfür war die Muster-Verfahrensdokumentation der BStBK und des DStV zum ersetzenden Scannen.

Die Vorlagen zur Kassenführung basieren auf den Muster-Verfahrensdokumentationen vom Deutschen Fachverband für Kassen- und Abrechnungssystemtechnik e.V. Die Verfahrensdokumentation zur Prozessbeschreibung PayPal basiert auf der gemeinsamen Muster-Verfahrensdokumentation zur Digitalisierung und elektronischen Aufbewahrung von PayPal-Transaktionen für Unternehmen sowie von DATEV eG beauftragten Kanzleien und IT-Unternehmen. Die Vorlage zur Corona-Dokumentation basiert auf einer Checkliste des Zentralverbands des deutschen Handwerks.

Die Arbeitspapiere sorgen für eine nachvollziehbare Dokumentation der Prozesse bis zur Protokollierung der Einweisung in die Verfahren. Anhand einer Checkliste prüfen Sie jährlich die Verfahrensdokumentation auf Aktualität. Die Ergebnisse werden in einem Überprüfungsbericht dargestellt. Daneben bekommen Sie Arbeitspapiere, in denen Ihre Mandanten unterjährige Änderungen dokumentieren können. Die Inhalte sind unter anderem auf DATEV-Produkte, z. B. DATEV Unternehmen online, DATEV Upload Mail und DATEV Upload online abgestimmt.