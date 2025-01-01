Art.-Nr. 77307 | Veranstaltungen

DATEV Info online: Verfahrensdokumentation mit DATEV

Erschließen Sie neue Beratungsfelder und unterstützen Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten bei der Erstellung einer Verfahrensdokumentation nach den GoBD. Das Modul Abschlussprüfung Verfahrensdokumentation unterstützt Sie bei der Belegablage, dem ersetzenden Scannen und der Kassenführung. Informieren Sie sich, wie Sie und Ihre Mandantinnen und Mandanten von der DATEV-Lösung profitieren.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit dem Zusatzmodul Abschlussprüfung Verfahrensdokumentation alle sieben Schritte von der Erstberatung bis zur Anpassung der Verfahrensdokumentation mit der passenden Dokumentenvorlage digital erstellen und dokumentieren können.

  • Überblick über Abschlussprüfung Verfahrensdokumentation

  • Vorerfassung der Daten für die Verfahrensdokumentation mit dem Excel Vorerfassungs-Tool

  • Schritte bei der Erstellung einer Verfahrensdokumentation

Steuerberatende,

  • die Verfahrensdokumentationen erstellen wollen
  • die die Zusammenarbeit mit ihren Mandantinnen und Mandanten digitalisieren wollen

Ca. 2 Stunden

DATEV-Mitarbeitende

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

DATEV Info online (live)

Die Buchung der Veranstaltung ist auch noch am Arbeitstag vor dem gewünschten Termin möglich. Sie erhalten die Bestätigung mit den Zugangsdaten in den DATEV Mitteilungen.

Sie erhalten 14 Tage vor Ihrer Veranstaltung eine Erinnerung per DATEV-Mitteilung an die bei DATEV hinterlegte E-Mail-Adresse. Sie enthält den direkten Link zu Ihrem "virtuellen Veranstaltungsraum" sowie weitere Informationen. Wir bitten Sie, sich etwa 15–30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einzuloggen.

Die digitale Veranstaltungsunterlage steht Ihnen spätestens am Tag der Veranstaltung unter folgendem Link zur Verfügung: www.datev.de/dio-vortraege

Wir empfehlen Ihnen daher die Unterlage erst am Veranstaltungstag herunterzuladen.

Übrigens: Bei DATEV Info online live können beliebig viele Mitarbeiter über Beamer und Lautsprecherboxen zuhören.

