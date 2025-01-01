DATEV Info online

Erschließen Sie neue Beratungsfelder und unterstützen Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten bei der Erstellung einer Verfahrensdokumentation nach den GoBD. Das Modul Abschlussprüfung Verfahrensdokumentation unterstützt Sie bei der Belegablage, dem ersetzenden Scannen und der Kassenführung. Informieren Sie sich, wie Sie und Ihre Mandantinnen und Mandanten von der DATEV-Lösung profitieren.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit dem Zusatzmodul Abschlussprüfung Verfahrensdokumentation alle sieben Schritte von der Erstberatung bis zur Anpassung der Verfahrensdokumentation mit der passenden Dokumentenvorlage digital erstellen und dokumentieren können.