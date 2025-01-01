Fokus Nutzungsort und Vertraulichkeit
Mit dem Login meldet sich der Anwender an einem Computersystem oder bei einem Dienst an. Gleichzeitig wird er mit seinem Konto verknüpft. Durch die Zuordnung des Anwenders zu seinem Konto wird sichergestellt, dass er wirklich nur auf seine eigenen Daten zugreifen kann.
Je nach Kriterium Nutzungsort oder Vertraulichkeit der Daten werden folgende Verfahren unterschieden.
DATEV-Konto
Das DATEV-Konto dient als Identitätsnachweis bei DATEV. Es wird vom Anwender selbst registriert und verwaltet.
In der Bildungspartnerschaft ist das DATEV-Konto Voraussetzung zur Nutzung von DATEV Students online. Es kann von Lernenden und Unterrichtenden selbständig angelegt werden.
DATEV SmartLogin
DATEV SmartLogin ist eine mobile App für Smartphone/Tablet. Die App ermöglicht die sichere Anmeldung in DATEV-Cloud-Anwendungen und DATEV-Apps.
Vom DATEV Shop bis DATEV Software online: Zahlreiche Anwendungen, die Unterrichtende nutzen, um die Bildungspartnerschaft praktisch umzusetzen, sind über das DATEV-Konto hinaus zusätzlich mit DATEV SmartLogin oder DATEV SmartCard / mIDentity abgesichert.
Die Nutzung von SmartLogin ist für Lernende aktuell nicht möglich.
DATEV SmartCard / DATEV mIDentity
DATEV SmartCard / DATEV mIDentity ist eine Hardwarelösung für Microsoft-Windows-Systeme.
Sie ermöglicht den Zugriff auf Anwendungen des DATEV-Rechenzentrums und auf geschützte Bereiche von www.datev.de. Beide können auch als Softwareschutz-Modul für die DATEV-Programme verwendet werden.
Vom DATEV Shop bis DATEV Software online: Zahlreiche Anwendungen, die Unterrichtende nutzen, um die Bildungspartnerschaft praktisch umzusetzen, sind über das DATEV-Konto hinaus zusätzlich mit DATEV SmartLogin oder DATEV SmartCard / mIDentity abgesichert. Lokal installlierende Inhaber einer Dozenten-Nummer nutzen häufig DATEV SmartCard / mIDentity.
Die Nutzung von SmartCard / SmartIDentity ist für Lernende aktuell nicht möglich.
Sonstige Verfahren
- Zugangsdaten für DATEV Zertifizierungen online
Auf der Plattform, mit der sich DATEV Zertifikatsprüfungen durchführen lassen, sind unterschiedliche Rollen erforderlich. Zur Registrierung empfehlen wir daher vorab ein Gespräch mit Ihren DATEV-Ansprechpartnern. Details zu DATEV Zertifizierungen online und Möglichkeit, ein Gespräch zu vereinbaren.
- Zugangsdaten für DATEV MyMarketing
Mit MyMarketing können Sie z. B. fertig gestaltete Weiterbildungsbescheinigungen ausgeben. Beantragen Sie die Zugangsdaten unter https://www.datev.de/shop/47008.
- DATEV-Benutzerkonto
Das DATEV-Benutzerkonto wird perspektivisch durch das DATEV-Konto abgelöst. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest.
Überblick
Für Bildungspartner besonders relevante Anwendungen und ihre jeweiligen Loginverfahren.
Unsere Empfehlung
- Das DATEV-Konto ist Voraussetzung für alle Nutzer geschützter Angebote, z.B. DATV Students online. Lernende und Unterrichtende können sich selbständig registrieren. Wir empfehlen eine institutionsunabhängige E-Mail-Adresse.
- Unterrichtenden empfehlen wir die Kombination des DATEV-Kontos mit DATEV SmartLogin.
Loginverfahren bestellen
Überzeugt? Dann bestellen Sie jetzt Ihr zukunftsfähiges Loginverfahren. Die Zugehörigkeit zur Bildungspartnerschaft ist Voraussetzung.
DATEV-Konto-Assistent
Wer künftig DATEV-Cloud-Anwendungen nutzen möchte, benötigt dafür ein DATEV-Konto. Alle neuen Cloud-Anwendungen nutzen bereits das DATEV-Konto. Mittelfristig werden auch Bestandsanwendungen darauf umgestellt. DATEV empfiehlt: Legen Sie rechtzeitig ein DATEV-Konto an und verknüpfen Sie es mit Ihren vorhandenen Anmeldeverfahren.