Mit dem Login meldet sich der Anwender an einem Computersystem oder bei einem Dienst an. Gleichzeitig wird er mit seinem Konto verknüpft. Durch die Zuordnung des Anwenders zu seinem Konto wird sichergestellt, dass er wirklich nur auf seine eigenen Daten zugreifen kann.

Je nach Kriterium Nutzungsort oder Vertraulichkeit der Daten werden folgende Verfahren unterschieden.